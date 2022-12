Alexander Ludwing no pasa inadvertido y no solo por sus 1,91 metros de estatura. Desde niño, al joven actor le han atraído el destello de los flashes, las luces y estar frente las cámaras. De hecho, también es modelo y cantante.

Apenas tenía 9 años cuando su carrera despegó. Estuvo en un comercial de juguetes de Harry Potter y desde ese momento no ha parado de actuar. A sus 30 años ha participado en varias series, como The Dead Zone, y más de 15 películas, tan recordadas como Race To Witch Mountain (La montaña embrujada), junto a Dwayne Johnson, ‘La roca’.



Uno de sus papeles más sobresalientes es el de Cato, en la adaptación para cine de Los juegos del hambre (2012), que le valió el premio al Mejor Villano en los Teen Choice Awards, y el premio a la Mejor Pelea en los MTV Movie Awards junto a Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

Pero el rol que más reconocimiento y satisfacción personal le ha traído es, sin duda, el de Björn Lothbrok, jefe nórdico y rey escandinavo hijo de Ragnar Lothbrok en la serie Vikingos.

El actor canadiense, nacido en Vancouver, estuvo en la reciente Comic Con de Medellín, donde compartió con los fans, firmó autógrafos, se tomó fotos junto a ellos y aprovechó para conocer la ciudad. EL TIEMPO charló con él a su paso por este evento:

¿Qué lo hizo decidirse venir a la Comic Con Medellín 2022, es sabido que no gusta mucho de estas convocatorias?

Es verdad. No suelo hacer mucho esto, aceptar este tipo de invitaciones a estos eventos, pero sé que la comunidad latinoamericana, lo fans, me apoyan mucho, y especialmente en Colombia, son increíbles. Y que mejor forma de conectar con los fans que estar con ellos y saludarlos. Además, aprovecho que estoy en vacaciones y que no volveré a tenerlas dentro de mucho tiempo, para venir aquí.

De la primera a la última temporada de ‘Vikingos’, cómo analiza la evolución de su personaje, Björn?

No sabía que la serie iba a tener tanto éxito, pero el arco de evolución de Björn de niño a hombre, a guerrero, a leyenda fue bastante amplio. No conozco otro actor que haya tenido esta oportunidad de evolución tan grande.

¿Qué sabía sobre los vikingos cuando le ofrecieron el papel?

En realidad no sabía nada sobre los vikingos, pero creo que tampoco nadie sabe mucho de los vikingos. Como casi todo el mundo, mi visión de ellos había sido que eran violentos. Pero es cierto que la mayoría de las personas no tenemos mucho conocimiento sobre ellos. Eso es lo hermoso de las series y de las películas, que le pueden mostrar a las personas sobre culturas, sobre el mundo o sobre los vikingos, en este caso.



Entonces, asumir ese papel debió ser difícil. ¿Qué tanto le demandó a nivel personal y actoral?

Fue muy exigente, sobre todo a nivel emocional y mental, ponerme en la piel de Björn. Siento que crecí con mi personaje, como ser humano y como actor. Creo que me llevó a límites a los que nunca había llegado, me llevó muy lejos, porque amé interpretar a este gran guerrero y me siento la persona más afortunada del mundo por eso.

¿Como persona, de qué manera cree que lo cambió este personaje?

Personalmente, me tuve que mudar a Irlanda, estaba completamente solo y asustado, y con el tiempo comencé a darme cuenta de que no tenía que llegar allá a complacer a nadie, de que estaba ahí, interpretando ese papel, porque lo merecía. Merecía estar ahí, eso fue lo que me liberó. Como actor me ofrecen y consigo papeles, pero es precisamente por ese esfuerzo que hago. Y cuando uno se da cuenta de que uno merece las cosas es cuando se libera de esa carga emocional.

¿Qué tan exigente fue la preparación física para representar a un guerrero vikingo?

Personalmente trabajo muy duro para representar cada papel que interpreto y siento que mi mejor versión la obtengo cuando me siento bien con el personaje. A nivel físico no tuve que hacer muchos cambios porque siempre he tenido un estilo de vida muy saludable (da consejos de fitness en sus redes sociales). Lo que sí fue muy complicado para mí fue trabajar a la intemperie en un clima tan extremo. Tenía que trabajar al sol y al agua, a veces llovía hasta 14 horas seguidas. Este tipo de papeles definitivamente no es para ‘divas’ (risas).

¿Como actor, prefiere el drama o la comedia?

Personalmente me gustan mucho los dramas históricos, soy fan de ese tipo de género. Crecí viendo historias como la de Braveheart (Corazón valiente, de Mel Gibson) y me gusta imaginar y crear historias. Crear historias, por ejemplo, como la de un tipo que vende vestidos, para mí esa es una gran historia.

En ese contexto, ¿usted tomó características o se basó en algún personaje para interpretar a Björn?

Un error muy común es tratar de personificar una idea, en este caso la del ascenso de un guerrero vikingo. Básicamente, lo que hice fue apoyarme en mi propia vida, porque los vikingos, finalmente, eran personas, tenían las mismas vidas y problemas como los que tenemos nosotros, solo que los problemas eran los de ese entonces. Me tomé como inspiración a mi mismo, por ejemplo, en mis deseos de enorgullecer a mi papá.



Con todas esas condiciones para rodar, como cambiar de país, lejos de la familia, climas adversos y lo complejo del personaje, ¿alguna vez sintió que quería dejar todo y renunciar?

Sí, definitivamente. Muchas veces pensé en tirar la toalla, sobre todo porque al comienzo los productores pensaron en hacer temporadas de diez episodios, pero la serie fue tan exitosa que terminaron haciendo temporadas de 20 episodios y ni siquiera Game Of Thrones hizo temporadas de 20 episodios. Además, tenía que estar viviendo en Irlanda once meses al año. Y si tenía que estar lejos de todo el mundo tanto tiempo, pensé mucha veces en renunciar, pero al final me dije, esto es algo importante, esto es algo que tengo que hacer.

¿Cuáles cree que han sido los factores determinantes para que la serie y su personaje hayan sido tan exitosos?

Creo que se debió, principalmente, a tres razones: la primera, es que nos encanta aprender sobre nuevas culturas, todos tenemos ese deseo de conocer; la segunda, por la parte espiritual, la conexión con la tierra, la tribu, todos aún tenemos esa intuición en nosotros, esas ganas de conectar con la tierra; y la tercera, porque se trata sobre la familia y todos nos podemos identificar con la serie por esa razón.

¿Cree que el sello de The History Channel fue una garantía de que la serie estaba hecha con seriedad y calidad?

No lo creo. Definitivamente, no. Los productores trataron de ser lo más precisos históricamente, pero por ejemplo, Ragnar Lothbrok y Rollo nunca fueron hermanos, pero tenían que juntarlos. Son dos historias que pasaron en tiempos diferentes y los juntaron en una misma época. Pero, finalmente, la esencia del personaje sí es la misma históricamente.

¿Cuáles fueron los personajes con los que tuvo mayor empatía dentro de la serie?

Los principales fueron Rollo (Clive Standen), Ragnar (Travis Fimmel) y Lagertha (Katheryn Winnick), que hacía el papel de mi madre en la serie. Todos vamos a ser familia para siempre.

¿Volvería a ser un papel tan exigente?

Sí, no lo pensaría dos veces. Es duro, pero es muy gratificante. Me quiero dedicar a este tipo de trabajo para siempre.

¿Qué cree que Vikingos nos quiere decir a nosotros hoy?

Pienso que lo que quiere enseñarnos principalmente es que si sabemos de dónde venimos, sabemos para dónde vamos. Nos quiere hablar sobre la familia y, sobretodo, nuestra conexión con la tierra.

¿En qué producciones lo veremos y qué otros proyectos tiene?

Acabo de filmar una película, después voy a trabajar en una secuela de Bad Boys con Will Smith, y en este momento trabajo en una serie en la que vengo participando hace seis años y que se estrenará a mediados del año próximo, pero no puedo contar nada de ella.

ORLANDO LEÓN RESTREPO

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84