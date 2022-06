Los amantes del animé, de los cómics y de las películas de superhéroes han esperado tres años. Tras las restricciones que impuso la pandemia, la convención de la industria del entretenimiento más importante del mundo, Comic Con, regresa a Bogotá.

Esta edición, la undécima de la franquicia en Bogotá, tendrá invitados de primer nivel: los actores Christopher Lloyd (doctor Emmett Brown de Volver al futuro) y Anthony Daniels (C-3PO de la saga de Star Wars).

Estará, además, Alfonso Obregón, que hace las voces de personajes animados como Shrek, Kakashi (Naruto) y Bugs Bunny. El evento es organizado por Planet Comics en asocio con Corferias.

El 'geek' colombiano Alejandro Caballero, quien trajo a Colombia la franquicia del evento desde 2013, está al frente de la Comic Con Bogotá 2022. Hablamos con él sobre los invitados internacionales, las novedades y las sorpresas que traen para este año:

¿Además de la pandemia hubo otra razón para que no se realizara el evento?

El hecho por el cual no se desarrolló es ciento por ciento debido a la pandemia. El año pasado tratamos de hacerlo, pero había demasiadas restricciones. Era inviable y los invitados, los estudios de grabación y los mánagers no viajaban a eventos. Se hizo con esfuerzo en diciembre en Medellín y tuvo un éxito tremendo.

¿Cuánto cuesta, aproximadamente, el montaje de un evento de esta magnitud?

El montaje total cuesta un millón de dólares, pero tenemos grandes aliados que nos apoyan, como Cinecolor, Disney, Warner Bros., Sony Pictures, HBO-Max, Cartoon Network y Diamond Films. Ellos nos ayudan a que la gente encuentre muchas experiencias de primer nivel.

¿Cuáles son las novedades del Comic Con Bogotá 2022?

En esta edición logramos concretar dos referentes de la cultura pop: los actores Christopher Lloyd (doctor Emmett Brown de Volver al futuro) y Anthony Daniels (C-3PO de la saga de Star Wars). Por coincidencia, la agenda de ellos estaba disponible, no tenían grabaciones y no estaban en vacaciones. Lloyd hace más de ocho años que no viene a Latinoamérica.

¿Algún evento especial que puedan esperar los fans con los invitados?

El actor Christopher Lloyd ha interpretado al doctor Emmett Brown en ‘Volver al futuro’. Foto: CORTESÍA: Planet Comics

La gente podrá verlos en el evento con solo comprar la boleta de ingreso. El actor Anthony Daniels (C-3PO) estará el sábado 25 y domingo 26 de junio, a las 5 p. m., con una presentación especial en el escenario principal, una entrevista de 45 minutos, donde contará la experiencia en la industria del cine en 45 años que ha caracterizado el personaje de C-3PO. Y Lloyd estará el domingo 26 y lunes 27 de junio, a las 6 p. m.

¿Los fans tendrán interacción cercana con los actores?

Para los que quieran un contacto, una interacción más cercana con los invitados tenemos unos paquetes VIP o Meet&Greet, en los que se pueden tomar la foto con el actor o para que les firme un souvenir. A los Meet&Greet podrán entrar 400 invitados por día, para tomarse fotos y firmar autógrafos. Son 200 para autógrafos y 200 para fotos. También venderemos un kit de 60.000 pesos, que incluye una camiseta exclusiva de la convención, un póster y un pin. Incluye un Meet&Greet con el actor de doblaje que viene de México.

Los invitados estarán varios días en Bogotá, ¿tendrán otra agenda fuera del Comic Con?

Con ellos vamos a viajar a sitios referentes de Bogotá, el cerro de Monserrate, el Museo del Oro, y nos han dicho que quieren conocer la cultura y probar el café en un sitio representativo. Lloyd viene con la esposa y con un grupo de amigos.

¿Qué más encontrarán este año los visitantes a la Comic Con?

Viene el actor de doblaje Alfonso Obregón, que hace las voces de Shrek, de Marty, la cebra de l a película 'Madagascar' y Kakashi, de la serie 'Naruto'. FACEBOOK

Viene el actor de doblaje Alfonso Obregón, que hace las voces de Shrek, de Marty, la cebra de la película Madagascar y Kakashi, de la serie Naruto. Y entre otros grandes ilustradores contaremos con Eduardo Risso, quien ha trabajado para Marvel, DC Comics y Vértigo. Risso ha sido ganador de importantes premios dentro de la industria del cómic, dibujando grandes historias como Batman Broken City, Batman Knight of Vengeance (Flashpoint) y la aclamada novela gráfica 100 balas. Era muy cercano a Stan Lee y ahora a Jim Lee, el actual vicepresidente de DC.

¿Recuerda objetos icónicos del cine que hayan traído?

No recuerdo, hemos querido traer a Colombia la máquina del tiempo de 'Volver al futuro' (el auto DeLorean), pero los costos están muy altos, por la crisis de los contenedores.

¿Qué preparan las plataformas de ‘streaming’ y la redes sociales?

Anthony Daniels, actor inglés, conocido por su papel como el androide C-3PO en ‘Star Wars’. Foto: CORTESÍA: Planet Comics

Tendremos en exclusiva contenido nuevo de HBO-Max. También, el Media Alley, dirigido a generadores de contenido digital (influenciadores); y el Artist Alley, con 50 ilustradores y creadores locales, y busca exaltar y evidenciar el talento local en las áreas de la ilustración, el diseño, la animación, el cosplay, la literatura fantástica y la producción audiovisual.

Uno de los aspectos más llamativos del evento son los ‘cosplay’...

Es quizás de las experiencias más visuales que tiene. Todo el que viene se toma una foto con un cosplay. La novedad es que tendremos al mejor cosplay de Batman del mundo y organizamos un concurso de disfraces.

La Comic Con es también una cita académica...

Así es. Se realizarán más de 90 charlas y conferencias en tres salones que se llamarán ‘Tatooine’, en honor a Star Wars; ‘La máquina del tiempo’, y el tercero se va a llamar ‘Totoro’.

¿De las conferencias, cuáles recomienda?

Algunas como ‘¿Qué es el metaverso?’, ‘¿Cómo salir adelante en la industria del cómic?’ y ‘Cómo crear un cómic’. Habrá también charlas sobre el detrás de cámaras de grandes producciones de cine. Una expositora importante es Dynamo, productora de cine colombiana que trabaja para Netflix y HBO-Max. Disney organizó varias conferencias sobre derechos de autor y el universo de Marvel vs DC. Otra charla importante es ‘Hacia dónde va el entretenimiento’. El viernes publicaremos la programación.

Alejandro Caballero está al frente del Comic Con Bogotá, edición 2022. Foto: CORTESÍA: Planet Comics

¿Cuál es el proceso para traer a un actor internacional?

Lo primero es que los actores deben tener referencia de la convención. Ellos no van a un evento nuevo sin tener referencias de los organizadores. En esto nos apoyan México y Argentina para que los actores apuesten por venir al evento. Ese lobby lo hicimos y ahora nos buscan para traer a actores.

¿Cuál fue el primer actor importante que estuvo en el Comic Con de Bogotá?

El primer actor de Hollywood que tuvimos en el evento fue en 2016, Jeremy Bulloch, actor británico reconocido por su rol de Boba Fett en 'Star Wars', falleció el año pasado. Vino con la esposa y nos sorprendió por su sencillez.

¿De los actores ‘top’, cuáles quisieran traer?

Los de 'Stranger Things', pero no están yendo a eventos, están muy solicitados y cobra un ojo de la cara. Ya tuvimos en Medellín a Millie Bobby Brown, tenía 14 años y acababa de terminar la grabación de las primeras temporadas de la serie.

ORLANDO RESTREPO

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @olenn84