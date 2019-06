Diez comerciales que rompen esquemas y muestran que el mundo cambió

Aerie

La marca de lencería estadounidense Aerie prometió no usar photoshop en sus modelos, pues la idea es mostrar el cuerpo de cada mujer, tal cual es, sin los retoques de este programa. Explicó que no solo era para las mujeres con tallas grandes (pues muchas no lo son), sino para todas la mujeres: las que tienen estrías, con un abdomen que no es plano, las que son demasiado delgadas o con piernas gruesas.