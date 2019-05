Diez célebres comerciales del pasado que hoy serían un escándalo

Captura de video

Este comercial es de la marca de productos de belleza y maquillaje 'esika'. La publicidad salió en 2015 y se basa en la vida cotidiana de mujeres que no se maquillan y son inseguras. Ellas aparecen en cámara con frases como: "la lista de inseguridades es eterna", "no veo nada cuando me veo" o "me siento más mamá que mujer". Luego, utilizan el maquillaje de la marca, con el fin de 'resaltar los rasgos', lo que las hace sentir más lindas y seguras. Este comercial pierde su fuerza en una época en la que las mujeres cada vez se maquillan menos, y creen que su belleza no depende de estos productos.