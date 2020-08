Claudia Bahamón reta a sus 'fans' a que tomen una ducha responsable

Los 3,8 millones de seguidores que tiene Clauida Bahamón en su cuenta de Instagram son fieles con ella y, por lo general, le hacen caso a sus recomendaciones.

De hecho, muchos de hechos ya la siguen, además, en BeCla, su propuesta de internet en la que la bella huilense les habla de cómo ayudar al planeta empezando por ellos mismos.



Allí, Bahamón, además, les habla de agricultura y alimentación responsable, y de lo importante que es alimentarse bien en estos momentos en los que el planeta pasa por un momento muy difícil, debido al virus covid-19.



Ahora los sorprende con otra propuesta y es la de tener una ducha responsable, y lo hace en su cuenta de Instagram.



"Acepto el reto de @johannvera. El agua dulce es escasa y a medida que la población mundial crece, también lo hace la demanda de agua. Para cuidarla debemos usar el agua de manera mucho más eficiente, adoptar sistemas de producción circular, técnicas agrícolas inteligentes y aumentar la reutilización segura de las aguas residuales. Y claro, debemos proteger ecosistemas esenciales para la producción de agua como bosques y páramos, ríos y humedales. Me uno con #Jetoñita al reto de la #EcoDuchaConLos20 con su canción preferida para iniciar el día con toda la energía y salir sin remordimientos! #Tusa de @karolg. Reto a @sebas a escoger su canción para este Playlist! Todos podemos marcar una gran diferencia. Tomemos duchas más cortas. Hay 2000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Tu que la tienes, ¡no la desperdicies! La ducha debe ser menos de 4 minutos (ojalá no pase de 3.5) así que si tú tienes tu canción favorita y quieres meterla en esta playlist escríbemela en los comentarios. Escogeremos 4 de nuestros seguidores para integrar este reto de 21 canciones bajo el nombre de #EcoDuchaconlos20 #PlanetaSanoGenteSana @wwf_colombia. PD: a propósito el agua es vida y #SanturbánSeDefiente", escribe Bahamón.



Residente en Estados Unidos, con su esposo, el cineasta Simón Brand y sus dos hijos, la huilense nunca olvida además su tierra, donde aprendió, con su familia, a cuidar la naturaleza.