Cada noche, de lunes a domingo, menos los festivos, ‘MasterChef Celebrity’ tiene unos seguidores fieles que no se pierden las preparaciones de los platos, ni las tristezas y alegrías de los concursantes, y que cada eliminación sufre por la salida de uno de los participantes.

Claudia Bahamón es la presentadora del programa desde su primera temporada. La también modelo ha logrado una gran conexión con los concursantes que han pasado por la cocina en los últimos cinco años y afirma que ha aprendido de ellos mucho y que, incluso, ha tejido redes de amistad con buena parte de ellos.



Igualmente, su relación con los chefs jurados (Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier) es muy buena.

Hace poco, Claudia Bahamón tuvo un encuentro en Instagram con sus seguidores, en los que habló de su vida y también de cómo se alimenta y cómo es su visión del mundo.



Uno de sus fans le preguntó por qué no probaba la comida que los concursantes del programa preparaban y dijo que su función era presentar, y que degustar los platos para calificarlos era el trabajo de los chefs.

Agregó que solo lo hace si los jueces se lo piden para que ella entienda mejor por qué critican una preparación.



Además, en un reto de eliminación no lo hace porque afirma que su expresión puede denotar que no le gusta y no es justo con los concursantes.