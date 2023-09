La fanática de RBD alrededor del mundo no ha parado de hablar del regreso del grupo mexicano a los escenarios, tras 15 años de haber terminado la icónica serie de televisión.



Desde hace algunos meses, cinco de los seis integrantes de la agrupación anunciaron que volverían en una gira por varios países de América y, sin duda alguna, parece ser un éxito, luego de agotar boleterías en varias ciudades.

El concierto de apertura de la gira del 2023 tuvo lugar en El Paso, Texas, cuando este 25 de agosto miles de seguidores volvieron a vibrar al ritmo de canciones como ‘Rebelde’, ‘Sálvame’, ‘Ser o parecer’, ‘Aún hay algo’ y ‘Este corazón’.



No obstante, la sentida canción de ‘Tras de mí’ fue la encargada de iniciar la gira en el Sun Bowl Stadium, en Texas, donde se presentaron Anahí Puentes, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Dulce María.

Christopher Uckermann Foto: Instagram: @christophervuckermann

Y aunque la gira hasta ahora está comenzando en algunas ciudades de Estados Unidos, este fin de semana uno de los artistas de la agrupación manifestó que estaba atravesando inconvenientes de salud.



Tras salir de un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, Christopher Uckermann confesó en sus redes sociales que no se ha sentido muy bien últimamente a causa de un problema de tiroides.



"Les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes ¡es más fuerte! Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí", comentó en su cuenta de Instagram.



El actor que interpretaba a Diego Bustamante señaló que no todo lo que brilla en la vida de los artistas es oro y que ha tenido que afrontar complicaciones con su tiroides.



​"He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido, por juntas y por estar trabajando en el tour, se puso un poco rudo en cuestión de la tiroides, se me inflamó un poco y eso se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque la garganta la tengo inflamada", afirmó el artista.

RBD estará en Colombia, y realizará cuatro conciertos en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre.



REDACCIÓN EL TIEMPO

