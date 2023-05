Parece que el cantante mexicano no ha superado del todo el conflicto que ha tenido desde hace rato con el cantante colombiano J Balvin. Precisamente Nodal habló del tema en un programa de televisión de su país.

En el espacio Tirando bola tuvo tiempo para hablar de su vida personal, del impacto que dejó su ruptura con Belinda y reconoció que tiene bloqueado en sus redes sociales a Balvin. De hecho, la pelea con el colombiano se dio por unos comentarios que este hizo en ese momento crucial para Nodal.



“Yo estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo. Yo dije: ‘No voy a ser el meme de nadie, menos de alguien que tiene millones de seguidores, que ni lo conozco, ni nada me le fui encima”, explicó Nodal.



En esa etapa el artista de México se tatuó el rostro y J Balvin comentó jocosamente que el nuevo estilo del mexicano se parecía a uno que él mismo había usado anteriormente. Además puso una foto de ambos en la que le pedía a sus seguidores que encontrarán las diferencias entre los dos artistas. Entre chiste y chanza las cosas se complicaron: “Que yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, con orgullo. Qué tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa” respondió Nodal.



Luego J Balvin por su parte subió una foto con un filtro donde se leía el nombre de Belinda, la ex novia de Nodal. El mexicano grabó una canción en contra del paisa llamada Girasol.

“Dice latino gang, pero pisas hasta tu gente. Pa' dar mensajes, mijo, hay que ser coherente. Si tú no eres artísta, al menos sé prudente", destaca uno de los versos de la canción.



"50 millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar: ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa' subir al 'Insta', Retomaste foto de la prensa, donde salgo peor, donde me da vergüenza, luego preguntaste las diferencias, ente tú y yo, pendejo, es que yo no soy tan mierda", fue otra de las estrofas de la polémica composición.



Pero en ‘Tirando bola’ Nodal reconoció que eso ya es parte del pasado, clarificó que no tiene contacto con el colombiano. Hablaron, arreglaron las cosas, pero el asunto parece no haber quedado en buenos términos.

“Sí hablé con él, pero la verdad siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona bien real”, puntualizó Nodal.

