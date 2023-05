Para que su hijo lo conozco tal y como es, el músico regional mexicano Christian Nodal informó que se quitaría los tatuajes de su cara.



Con lo que no contó fue con lo doloroso de este proceso. En el podcast ‘Escuela de Nada’, el mexicano dijo no esperaba que doliera tanto.



“A mí me dolió muchísimo más quitármelos que ponérmelos, lo bueno es que es menos tardado el dolor, me tardó como 15 minutos, es un proceso muy doloroso y cansado", dijo el cantante de ‘Por el resto de tu vida’.

Para este proceso, agregó, se requieren varias sesiones: “Nueve en total”, así como el uso de cremas especiales y no exponerse al sol.



El artista ha recibido anestesia para soportar más fácil el dolor.

Sin embargo, este es otro sufrimiento, pues se la inyectan y le tiene páinico a las inyecciones.