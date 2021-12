Chris Noth, quien dió vida al personaje de 'Mr. Big' en 'Sex and the City', fue acusado de cometer una agresión sexual en contra de dos mujeres.

Este jueves se dio a conocer el testimonio de Zoe -de 40 años- y Lily -de 31-, quienes, según 'The Hollywood Reporter', acudieron a este medio especializado en entretenimiento por separado y con meses de diferencia para denunciar públicamente al actor de 67 años.



Ambas mujeres utilizaron pseudónimos para proteger su identidad.

La polémica llega a una semana del estreno de la continuación de la franquicia. Foto: HBO

El regreso de la serie, en la plataforma de streaming HBO Max, habría sido el detonante para que decidieran contar su historia.



"Hizo que me despertara algo que durante tantos años tuve enterrado", mencionó al medio Zoe.



Ambos abusos habrían sucedido en Los Ángeles -California, Estados Unidos-, el primer caso en 2004 y el segundo caso en 2015.

El testimonio de Zoe

Según narró, tenía 22 años durante lo sucedido. Lo conoció porque él y otros famosos tenían negocios en la firma de alto perfil en la que ella trabajaba.



Después de un constante coqueteo por parte de Noth, la joven accedió a salir con él: "Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me decía: 'Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz'".

En alguna ocasión Zoe le debió devolver un libro al actor, por lo que fue a su apartamento, y en esa ocasión sucedió el asalto sexual, según dijo.



“Fue muy doloroso y grité: '¡Alto!' (...) Y no paró. Le dije: '¿Al menos puedes conseguir un condón?' Y él se rió de mí", aseguró a 'The Hollywood Reporter'.



Aseveró haber ido al médico y a las autoridades para denunciar, pero tuvo miedo de que no le creyeran por el carácter famoso de su presunto agresor.



El testimonio de Lily

La segunda denunciante explicó al medio anteriormente mencionado que era camarera cuando conoció al actor y que era fanática de 'Sex and the city' y del personaje de 'Mr. Big'.



Noth la habría invitado a comer y se habría emborrachado durante cena, por lo que habrían ido a su apartamento.

"El apartamento era un lugar increíble. Estábamos escuchando música y él tiene todos estos libros sobre arte y moda. Trató de besarme. Lo entretuve con cautela. Es mayor y parece mayor. Siguió intentándolo, intentándolo y tratando, y yo debería haber dicho que no con más firmeza y me fui. Y luego, lo siguiente que supe fue que se bajó los pantalones y estaba de pie frente a mí", contó.

Según su relato, luego de la violación fue al baño, se vistió y llamó un Uber. "Todos mis sueños con esta estrella a la que había amado durante años se habían ido", concluyó.

El reportaje también contó con testimonios de amigos de las denunciantes que corroboraron sus testimonios.

¿Qué dice Noth al respecto de las acusaciones?

A través de un comunicado, Chris Noth negó haber cometido ambos casos de abuso.



"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados", se lee en el documento.

Chris Noth, actor de 'Sex and the city'. Foto: Archivo particular / AFP

"No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a esas mujeres", expresó.

