Caricaturas de Charlie Hebdo son un 'pecado imperdonable'

El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, denunció este martes que la publicación de caricaturas del profeta Mahoma en la revista satírica francesa Charlie Hebdo es un "pecado imperdonable" y una muestra del "odio" del mundo occidental hacia el islam.



"El pecado imperdonable de una revista francesa al insultar el santo rostro del profeta reveló una vez más el odio y la hostilidad de las instituciones políticas y culturales del mundo occidental contra el islam y la comunidad musulmana", afirmó en un mensaje.

Jameneí criticó que el uso por parte de algunos políticos franceses de "la excusa de la libertad de expresión para no condenar este gran crimen es completamente erróneo y demagógico", según publicó su página web oficial.



A juicio del líder, "las profundas políticas antislámicas de los sionistas y los gobiernos arrogantes son la causa de tales movimientos hostiles".



"Este movimiento en este momento también podría ser una medida para distraer a las naciones y gobiernos de Asia occidental de los siniestros complots de Estados Unidos y el régimen sionista (Israel) contra la región", agregó.



Por ello, Jameneí concluyó que "las naciones musulmanas, especialmente las de Asia occidental, deben mantener la vigilancia sobre los problemas de esta sensible región y nunca olvidar la hostilidad de los políticos y líderes occidentales hacia el islam".



Charlie Hebdo volvió a publicar la semana pasada unas caricaturas del profeta Mahoma con motivo del inicio del juicio contra los yihadistas que atacaron la redacción del semanario en 2015, tras su primera publicación,y acabaron con la vida de 12 personas.



La revista gala recalcó que no se "doblegará" jamás, pese a que debido a esas viñetas estaba amenazada desde 2006 y sufrió el cruento atentado.



En el pasado, Irán adoptó una postura muy radical contra lo que considera ofensas al islam.



El ayatolá Ruholá Jomeiní, líder de la Revolución Islámica, emitió en 1989 una fetua de muerte contra el escritor anglo-indio Salman Rushdie por su libro "Versos satánicos".

