“Este disco tiene algo especial, el sello de estar cantando desnudo con otro artista al que admiras. Eres tú y el pianista”.



Así se refiere a su nuevo álbum el artista colombiano Chabuco, una producción que salta de Madrid a La Habana y de allí a Nueva York, para tener un encuentro íntimo con tres de los pianistas que él más admira.



Chabuco a tres pianos recoge un sueño personal del músico, quien siempre aborda géneros como la bossa nova, la samba, el flamenco, el jazz, el bolero y el rock y los adoba con un toque de sus raíces ancladas en la música vallenata.

Chabuco grabó con Iván Melón Lewis, con Cucurucho, Valdés y con Alex Pastrana.

La mezcla se hizo en Argentina bajo la supervisión de Pablo Governatori, quien trabaja mezclando los discos de Rubén Blades. Conversamos con el músico sobre este álbum, sus inquietudes actuales y proyectos.

¿Cómo describiría este disco?

Es un álbum que tenía muy adentro, que quería hacer con tres pianistas con los que he trabajado. Uno es Iván Melón Lewis, cubano que reside en Madrid; el otro es Cucurucho Valdés, nieto de Bebo Valdés; y el otro es el colombiano Alex Pastrana que vive en Nueva York. Me tomé el trabajo de buscar las canciones adecuadas para cada uno y viajar a cada país a visitarlos y a hacer este álbum.

¿Cuáles fueron las razones para escoger a los pianistas?

Cada uno tiene una razón específica: Con Iván Melón he hecho más de seis conciertos en Madrid, en Recoleto Jazz, lo hemos llenado seis noches; con Cucurucho Valdés tuve la oportunidad en 2020-2021 de grabar Chabuco en La Habana, el álbum que estuvo nominado en tres categorías en los Latin Grammy; y Alex Pastrana siempre ha tocado conmigo, ahora vive en Nueva York, haciendo un máster en jazz. Hay como una hermandad y quería que esos tres colores estuvieran en el disco.

¿Por qué viajar a cada ciudad cuando ya hay herramientas para que cada cual grabe y luego se pueda ensamblar?

No me gusta nunca hacer música por correo. Me tomé el trabajo de viajar y de trabajar con cada uno de ellos, me demoré casi cuatro meses. Por ejemplo, a Iván Melón le di los temas que quería que sonaran un poco más latin jazz; con Cucurucho Valdés, un sonido más clásico, y a Alex Pastrana, por su puesto, le di las canciones que tenían las letras de mi idiosincracia.

¿Desde cuando y cómo se hizo el proceso de producción?

Primero comencé a hacer las maquetas, a mirar las canciones y a ver qué componía. Todo esto comenzó como en diciembre, venía un poco tranquilo mirando las canciones, pero en realidad desde diciembre hasta hace un mes que comencé a organizarlo y grabarlo, y dio a luz en mayo.

¿A qué se refiere con maquetas?

Es cómo quieres la forma del disco: introducción del instrumento, la estrofa, el puente del instrumento, estrofa y final de la canción, hay que armar una estructura y saber qué forma le quieres dar de principio a fin.

¿El álbum está dedicado a un género o es fusión de varios?

Es un disco de canciones. Tiene seis canciones. Tiene el difícil arte de la sencillez. Canciones donde cuento cosas que me pasan en la vida, momentos como en el que estoy. Es un disco hecho a mi gusto y con toda la honestidad posible.

No cabe duda de eso y hay títulos que evocan boleros, romance...

Sí, hay mucho romanticismo, es pasional. Hay canciones como Lento, de prisa que habla de nunca querer irte de tu país y que así te toque alejarte de una amor, siempre está tu país primero. Y las demás canciones son cercanas al bolero y a la canción romántica.

El álbum se promociona con ‘desnudo y muy íntimo’, ¿a que alude?

Porque asumo la responsabilidad de cantar con un solo instrumento, tienen que estar bien claros los temas, la forma en las que los haces, además, es desnudo e íntimo porque somos el instrumentista y yo.

El piano se asocia, generalmente, con música clásica. ¿Este álbum va en ese sentido?

No, es más bien un disco frente a frente con los pianistas. Mis discos siempre los hago con muchos instrumentos. Este quería hacerlo un poco más desnudo, más mi voz y piano, es un trabajo más delicado.

Usted siempre ha estado acompañado por la música, la lleva en su genes. ¿Qué es la música para Chabuco?

La música es, primero que todo, mi vida, la herencia más grande que me dejó mi padre y es el folclor de donde vengo, porque a donde voy siempre tengo rasgos de mi música, de mi folclor colombiano. La música es mi pasión, mi diversión, mi escape, es mi alegría, es mi tristeza, es todo.

¿Hay algo de ese sonido en la producción?

Siempre hay sonidos. En Será la lluvia y Solamente el aire, las frases, las palabras, lo que se dice, lo que se cuenta, parte de mi idiosincracia baila sobre un colchón de boleros o de canciones, siempre está.

Ha pasado por varios géneros y ha colaborado con muchos artistas. Hay algún género que no haya hecho y que le gustaría hacer.

Me gustaría ir a Argentina a hacer música floclórica colombiana con tango, me gustaría hacer Chabuco en México, hay muchas cosas que me gustaría aún seguir explorando, porque sabes que la música es casi infinita. Ir buscando cada estado y cada momento en que se te despierta el duende de la música, a ver para qué lugar coge.

Ha pensado, también, en un proyecto de música africana.

Sí, de allá es la madre música, me gustaría poder lograr letras autóctonas de nuestro pueblo colombiano con ritmos de donde viene la madre de todas las músicas, que es África, sus ritmos y melodías, que son bien de pueblo, también.

La guitarra es un instrumento que ha estado presente siempre en su música. ¿Seguirá siendo protagonista en sus producciones?

Claro que sí. El vallenato de antes había sido con guitarra. Es lo que yo digo siempre con mis discos, que no tengo un acordeón y cuando hago letras vallenatas, la canción vallenata es canción latinoamericana. No siempre te preguntan por el acordeón, pero la gente sí se encarreta con la letra. La guitarra es un instrumento principal en mi carrera y en mi vida.

¿Haría género urbano?

Hasta ahora sigo haciendo la música de mi folclor. Respeto mucho a la gente que mueve masas, pero me gusta hacer la música donde me siento cómodo y me divierto. Hay géneros con los que normalmente no te diviertes, no es porque tenga nada en contra, pero me gusta hacerlo donde me divierto, donde me siento en mi campo y en lo que me hace feliz, y creo que es el fin de eso.

¿Los géneros nuevos perdieron el romanticismo y no son tan poéticos?

Pienso que cada ser humano es uno, cada quien tiene su romanticismo depende de cómo lo criaron. Mi romanticismo son las guitarras, el bolero, las racheras, Rubén Blades, Los Ases, Los Pachos, toda la música latinoamericana que me enseñaba mi padre en casa. Creo que la música es una forma de crianza también y creo que cada quien tiene su propio romanticismo.

AUTOR: ORLANDO LEÓN RESTREPO

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84