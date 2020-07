Catherine Siachoque lanzó su colección de gafas de sol

La actriz colombiana Catherine Siachoque, famosa por sus papeles de villana, cumple un sueño al que llevaba mucho tiempo dándole vueltas y en el que estuvo acompañada en sus inicios por su hermano Juan Jacobo, que murió el año pasado.

Siachoque caba de lanzarse como empresaria de gafas de sol, que diseñó inspirada en sus vacaciones en Grecia. "Mi hermano menor siempre quiso que hiciera algo así, a él le interesaba mucho todo lo que se refiere al mercadeo y los productos”, dijo la artista, quien contó que pasó un año preparando los lentes y decidió lanzarlos en estos días como una especie de "reinvención en esta pandemia".



Su hermano, Juan Jacobo Siachoque, murió en abril de 2019. "Llevábamos como un año trabajando en los lentes y estábamos listos para el lanzamiento cuando comenzó todo esto del coronavirus”, reveló.



El proceso que describió para crear su producto implicó trabajar en los anteojos desde cero: estudió el tamaño, el estilo, los colores y hasta los cristales. "Decidí sacarlos ahora porque creo que es un producto que es útil para muchas mujeres en este momento”, indicó la artista, quien dice que ella usa los lentes de sol como un elemento de elegancia y ahora "también sirve como protección de las mucosas de los ojos".



En lo personal, además de honrar a su hermano, la artista se ha enfocado en el producto para ocuparse en estos días. "Estaba en México lista para grabar Dónde está Zoe (una nueva versión de Telemundo de su telenovela Dónde está Elisa), cuando se suspendió todo por las medidas de confinamiento. Ya tenía todo listo, el personaje armado, todo", contó.



Regresó a Miami, donde reside con su esposo, el también actor y vicepresidente y director creativo de Telemundo, el colombiano Miguel Varoni, y decidió poner el lanzamiento en marcha. "Yo quería tener algo mío. Gracias a las telenovelas y el hecho de que tengo un apellido tan poco común, cuando se escucha Siachoque se piensa en mi cara y quise aprovechar mi imagen para crear algo persona. Yo no quería una crema o una dieta y que la gente llegara y me dijera tú dijiste que esto iba a funcionar en 20 días y nada”, explicó.



Las gafas de sol fueron lanzados con la empresa española Santorini, que ya antes había lanzado productos con estrellas del mercado latino de Estados Unidos como Ximena Duque, Toni Costa y Luciano D'Alessandro, entre otros.



Siachoque está agradecida de que las medidas de confinamiento la hayan agarrado entre proyectos. "Hay muchos compañeros que han regresado a grabar porque estaban en medio de algo y hay que terminarles las historias al público, pero todos sabemos que es complicado, aunque sé que se están tomando estrictas medidas de seguridad", consideró.



"Igual, siento que México me volverá a dar buena suerte", expresó recordando que estaba en la capital de ese país cuando le llegó la noticia de que retomaría el papel de Doña Hilda, el personaje de la madre de Catalina, en la versión estadounidense de Sin senos no hay paraíso.



“Yo pensaba que estaban locos retomando la historia. Sin embargo, hice cinco temporadas más en Sin senos sí hay paraíso y todas con éxito", manifestó, por lo que está segura de que aunque ahora "el futuro es incierto, vendrá algo bueno pronto".



La pareja Siachoque Varoni privilegiaba mucho viajar antes de la pandemia. "Nosotros siempre disfrutamos, pero si hay un lugar donde quiero regresar es Santorini. De las islas griegas, es la que más nos gusta. La otra, Mykonos es más de fiesta, pero esa es más tranquila, de cenitas, caminar mucho. Tenemos muchas ganas de volver", expresó la actriz.



"Espero que lo podamos hacer pronto, pues es un sitio visitar antes de uno ponerse muy mayor. Hay muchísimas escaleras, hay que estar en forma”, bromeó la artista de 48 años, cuyo esposo, Varoni, tiene 55.



Además de la actuación, la artista y bailarina dice que tiene muchísimas ideas en la cabeza sobre productos que quiere sacar. "Soy de las que funciona por impulso e intuición", reconoció. Está esperando a ver hacia dónde la llevará el camino, pero aseguró que esto es solo el principio de una nueva faceta.



Efe