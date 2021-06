Casos y escándalos más fuertes de famosos colombianos

Tal vez, uno de los casos más sonados de la farándula nacional fue el del fallecido cantante de vallenatos Diomedes Díaz, relacionado con la presunta muerte de su amiga Doris Adriana NIño.



Las investigaciones llegaron a determinar, por una prueba de ADN hecha al semen del cantante Diomedes Díaz, que el artista sí había tenido relaciones íntimas con su amiga Doris Adriana Niño, fallecida en la noche del 14 de mayo de 1997, en una fiesta realizada en uno de los apartamentos de Díaz, en el norte de Bogotá. Este hecho fue uno de los más sonados en los medios de comunicación.

Pero el caso de Diomedes no ha sido el único en el mundo del vallenato. Hay una extraña relación de fatalidad en la mayoría de los maestros del vallenato. Parece ser una constante aquello de vivir intensamente y morir, o terminar, de modo trágico.



Rafael Orozco Maestre (1954-1992), cantante del Binomio de Oro. Foto: Codiscos

Rafael Orozco



Otro de los casos más sonados sea tal vez el de Rafael Orozco Maestre, la voz líder del Binomio de Oro, quien perdió la vida en 1992 en un atentado en su casa en Barranquilla.



Incluso, el sino trágico en el caso de Orozco continuó después de su muerte y alcanzó a otros. Ocho personas que tuvieron algo que ver con el expediente por el crimen del cantautor (procesados, testigos e investigadores) perdieron la vida en forma violenta o se encuentran desaparecidos. Sobre el fin de este juglar, se tejieron diversas versiones, desde móviles pasionales hasta vínculos con personajes oscuros de la mafia.

Aura Cristina Geithner Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Un triángulo amoroso de infarto



Y cómo olvidar el triángulo amoroso que se conformó entre el actor Miguel Varoni, su entonces esposa Particia Ércole y la actriz Aura Cristina Geithner, que dio tanto de qué hablar en los medios, durante los años 90. En una entrevista de entonces, EL TIEMPO le preguntó a Geithner: ¿Se puede decir que su vida se divide en antes y después del escándalo por su relación con Miguel Varoni?



Y la actriz respondió: cierto. Ahora me puedo hacer responsable de lo que pasó, sin olvidar que fui, de alguna manera, víctima del machismo. Si Miguel me gustaba, debí esperar a que se separara. Pero eso me sirvió para volverme más honesta y respetar el derecho ajeno.



EL TIEMPO: ¿Repetiría esa situación?

Geithner: no lo sé. Supongo que hoy en día lo pensaría dos veces.



Catherine Sánchez llegó a Cartagena como Señorita Amazonas y resultó casada. Pese a que lo negó en varias ocasiones, confesó luego de que llegara al concurso su partida de matrimonio. Foto: Revista Semana

La reina del Amazonas que conmocionó el Concurso Nacional de la Belleza



Otro de los casos más controvertidos ocurrió en 2003, cuando se presentó el escándalo de la señorita Amazonas, Catherine Sánchez, que se presentó al reinado estando casada. Este sonado caso destapó luego una gran cantidad de irregularidades en lo que se refiere al patrocinio de algunas candidatas en este certamen de la belleza nacional.



El caso adquirió dimensión detectivesca, como lo recordó EL TIEMPO en su momento: "El novelón de la candidata de Amazonas llegó a su final: Catherine Sánchez sí está casada. Así lo demuestran los documentos, las declaraciones de sus tías y la huida cinematográfica que protagonizó ayer en Cartagena. Este ha sido el mayor escándalo que se ha presentado en la historia del Reinado Nacional de la Belleza. Ayer se convirtió en toda una tarea detectivesca para los periodistas que montaron guardia desde la madrugada, captar el momento en que Catherine abandonaba el Hotel Hilton."

