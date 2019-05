Reportes oficiales sobre ovnis que han sorprendido al mundo

AFP

Un informe de The New York Times dio a conocer avistamientos de ovnis reportados por pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estos, entre 2014 y 2015, entregaron informes sobre objetos voladores que no pudieron relacionar con aviones de su flota. Cabe aclarar que, pese a la oficialidad de los reportes, aún se desconoce la naturaleza exacta de los ovnis presenciados. Eso sí, el Departamento de Defensa de este país jamás ha señalado el incidente como una prueba de vida extraterrestre.