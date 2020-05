Carolina Guerra y su cruzada por ayudar a 20.000 familias en el Chocó

La figura de Carolina Guerra es habitual en pasarelas y en pantallas de cine y televisión. Su nombre aparece en series como Los demonios de Davinci, Animal Kingdom o Rubirosa, y en las películas La lectora, Cinco y Gallows Hill. Sin embargo esta bogotana, modelo, actriz y presentadora, también ha aportado su talento a distintas causas sociales y benéficas.



Ella esté detrás de ‘Somos uno por Chocó’, una iniciativa que busca beneficiar a 20.000 familias en condiciones de extrema vulnerabilidad en ese departamento del Pacífico colombiano.

Carolina Guerra en la serie Los demonios de Davinci Foto: Archivo. EL TIEMPO

La relación de Guerra con el Chocó empezó a partir de una conversación por Twitter que sostuvo con el defensor de derechos humanos de los territorios afro Luis Ernesto Olave.



“Él me envió un informe sobre la situación en toda la región. Me senté a llorar, mientras lo leía. Luego de sobreponerme, decidí que había que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar”, cuenta Guerra en entrevista telefónica.



Radicada en Los Ángeles, donde ha hecho su carrera actoral reciente, decidió dar un primer paso a través de las redes sociales para pedir donaciones de tapabocas para llevar al Chocó. “La oleada que desató ese tuit fue una locura. Me contactaron donantes, empresas, amigos del colegio, la misma gobernación del departamento, la Cruz Roja, del Ministerio de las Tic”, dice.



El hecho le dio el impulso que le faltaba para materializar la campaña que desde ayer busca recaudar un millón de dólares a través de las plataformas www.gvng.org y www.aidlivefoundation.com



“Necesitaba guía, así que llamé a la directora de la fundación Aid Live, Victoria Sierra. Ella y yo lideramos todo”, cuenta Guerra acerca del proyecto que distribuirá sus fondos en cuatro kits de primera necesidad.

El primero se llama Familia, que busca alimentar a cuatro integrantes de un núcleo familiar durante un mes; el de Cuidado, que dará tapabocas y elementos de higiene y cuidado personal para cuatro personas; el kit Agua, que les brindará a los beneficiarios acceso al líquido durante seis meses, y un paquete diseñado para las mujeres, con protección femenina para la menstruación por un año.



“Decidimos que las ayudas fueran a un plazo más largo. No que diéramos un mercado que dure una semana y al cabo de ese tiempo están en el mismo problema de la falta de comida", explica.



Tanto Olave, como Leyner Palacios –sobreviviente de la masacre de Bojayá y líder social chocoano– acompañarán las entregas de las ayudas, “porque es importante tener una cuota de ciudadanía y credibilidad en un lugar como Chocó donde todo se lo roban, todo son promesas que no se cumplen. Es vital que ellos estén porque la comunidad los respeta y los quiere”, agrega Guerra.



No hay condiciones ni montos mínimos para donar. ‘Somos uno por Chocó’ tendrá dos cortes (uno en 15 días y otro al mes) para llevar las ayudas a la mayor brevedad posible al territorio, en donde se incluirá no solamente a las poblaciones afro, sino también a las comunidades indígenas que habitan en esta región del país. La campaña también cuenta con la participación de Goyo, integrante de ChocQuibTown, “una representante de la riqueza cultural de Chocó”, dice Guerra sobre la cantante.

Goyo, integrante de la agrupación ChocQuibTown. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

Mientras puede retomar sus actividades en la actuación y el mundo de la moda, suspendidas por la expansión del coronavirus en Estados Unidos, la colombiana seguirá dedicando sus energías a la gente chocoana.



“También estoy vinculada con una iniciativa de Unicef para invertir en ayudas educativas allá. Como ves, tenía metido al Chocó en el corazón; desde hace rato, lo tenía en la mira”, asegura.

SOFÌA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta