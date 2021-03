Carolina Cruz explicó por qué no puso más fotos de su esposo en redes

Cansada de los comentarios que los seguidores hacían de si su matrimonio se encontraba en crisis, la presentadora de televisión Carolina Cruz los encaró en sus redes sociales.



La situación la motivó el hecho de que se comenzó a ver que la presentadora no volvía a poner fotos en compañía de su pareja, el actor Lincoln Palomeque.

"Me da mucha risa porque la gente necesita ver que uno suba muchas fotos con la pareja para saber si estamos bien. Y si uno no sube fotos con la pareja entonces la gente piensa que estamos mal. Estamos muy muy bien. Lo que pasa es que no tenemos que estar mostrándolo todo el tiempo. Voy a poner por acá las redes de Lincoln para que lo sigan y estén pendientes de todo lo que hace Lincoln", dijo la presentadora en sus redes, como lo replica la cuenta de Instagram 'Rechismes'.