Carolina Cruz confiesa que tuvo una deuda de $2.800 millones: 'Lo mío no es la plata'

Carolina Cruz, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, reveló en la más reciente entrega de su podcast ‘Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad’, que tuvo una deuda económica que casi la lleva a la quiebra y la locura.

La presentadora de ‘Día a día’ contó que sus finanzas estaban a cargo de su hermano. "Empezamos con mi familia a posicionar una marca que incluía negocios de joyería, zapatos, fajas, perfumes, línea corporal de belleza y otros. Delegué la administración a mi hermano, quien tenía cero experiencia en negocios, porque él salió de estudiar y se puso al control de la compañía”, dice en un apartado del podcast.

Y sigue: "Empezamos a abrir nuevos locales, a pagar arriendos carísimos, a poner el negocio en franquicia sin saber cómo era eso. Otro error era que yo sacaba mensualmente un dinero para que las empresas dependieran de mi bolsillo, y eso no se debe hacer, error garrafal”.

En principio, su hermano le dijo que la deuda que tenían sus empresas ascendía a los 500 millones de pesos, cifra que pagaron con esfuerzo. Sin embargo, su hermano nunca le comentó que las cosas se salieron de control y la suma ascendió a 2.800 millones de pesos.

“Yo no soy una mujer millonaria, lo mío no es la plata. En ese momento me tocó vender un apartamento y sacar prestamos y obviamente se fracturó la relación de hermanos”. Pasaron dos años para que la exreina pudiera cancelar todo lo que debía, después de entrar a negociar con los bancos.

"Trabajé muchísimo, como nunca lo había hecho, mucho tiempo valioso lo sacrifiqué con mis hijos para pagar dicha deuda que se pagó en dos años", agregó Cruz en el epsiodio del podcast que tituló '¿Cómo me enteré qué debía 2.800 millones de pesos?'.

