Capitán América le mandará su escudo a niño que salvó a su hermanita

“Amigo, eres un héroe, lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado”, le escribió el actor Chris Evans, famoso por su personaje del Capitán América, a Bridger Walker, el niño de seis años que salvó a su hermanita del ataque de un perro salvaje.



(En contexto: Niño héroe recibió ataque de un perro para salvar vida de su hermana)

Y aunque Evans ya no representa al personaje de Marvel, actuó como tal para decirle a Walker que le enviará el escudo del héroe que encarnó, “porque, amigo, te lo mereces”, le escribió. “Tu hermana tiene suerte de tenerte como su hermano mayor. Tus padres deben estar tan orgullosos de ti”, sigue el mensaje de Evans.

El pasado 9 de julio, Bridger Walker salvó a su hermana de ser mordida por un perro interponiéndose entre ella y el animal, pero fue él quien recibió fuertes mordidas en la cara y la cabeza. Aun herido, tomó a su hermana de la mano y corrió con ella para evitar más agresiones.



El pequeño recibió 90 puntos en la cabeza, fue tratado por un cirujano plástico y ya están en su casa.



(Le recomendamos: Los trucos que la gente usa para fingir en Instagram que es perfecta)



Los hechos ocurrieron en Cheyenne, estado de Wyoming (Estados Unidos) y fue Nicole Noel Walker, tía del niño, quien publicó la historia en su cuenta de Instagram, calificándolo de superhéroe y contando que tras lo ocurrido, Bridger, a su corta edad, había dicho: “Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo”.

Esto generó que el mensaje se replicara tantas veces, que llegó a varios de los actores que han representado a héroes en las películas de Marvel.



Otro que lo felicitó fue Mark Ruffalo, quien fue Hulk en el cine, que le dijo: “Eres más hombre que muchos, muchos que he visto o conocido”.



(Lea también: El experimento de un profesor para medir efectividad de los tapabocas)



Y no faltaron mensajes de Robbie Amell (Firestorm en The Flash), Brie Larson (Capitana Marvel) y Grant Gustin (el Flash de la TV), entre otros.



CULTURA