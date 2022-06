El cantante colombiano Camilo se encuentra de gira por Europa con su esposa Evaluna Montaner y su hija Índigo. El tour ha sido exitoso, con auditorios llenos y cientos de fanáticos felices viendo de cerca a su ídolo.

''De adentro pa' fuera tour', como se titula la gira que acompaña su más reciente producción, camina a convertirse en una de las más concurridas del 2022 a su paso por Francia, España, Alemania, Italia y Suiza, entre otros países.



Sin embargo, el idioma le jugó una broma al artista durante su presentación en París, donde un fanático se le acercó para pedirle una foto. Camilo contó la anécdota en su cuenta de Instagram, en medio de carcajadas.



“El tipo de Francia me dice así como ‘Hola Camilo, Comment ça va’ que no sé qué quiere deci,r pero creo que quiere decir ‘cómo estás’ entonces yo dije, lo único que sé decir en francés, que es ‘ca va bien’. Entonces dije yo, voy a decirlo, y le dije ‘bien bien hermano, todo bien’. Me dio pena”, dice entre risas en el video que se puede ver a continuación.



