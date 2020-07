Cali, en su cumpleaños, tuvo como regalo un Récord Guinness

En días tristes para Cali y el país, debido a la pandemia de covid-19, la capital del Valle tuvo una buena noticia: el récord mundial para el mayor número de videos de personas bailando la misma canción subidos a Facebook durante una hora.

La canción fue Cali pachanguero y el reto se realizó el pasado 28 de junio, cuando casi 5.000 personas bailaron, se grabaron y subieron su video. Dicho reto duró una hora y fue organizado por la fundación Delirio, en cabeza de Andrea Buenaventura, una de las más importantes y reconocidas gestoras culturales del país, quien no se ha dejado vencer por la emergencia social y económica por la que atraviesan los cultores del Valle y del país.



Guinness World Records certificó 343 videos de personas bailando al ritmo de Cali pachanguero, del Grupo Niche, agrupados bajo el nombre de En Cali nos llaman baile, y hoy Delirio es el poseedor del título Guinness. Los participantes, además, recibieron su certificado y muchos de ellos los han puesto en sus redes sociales.



Desde Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira, Bogotá, Tunja, Tenjo, Barranquilla, La Calera, Cartagena, Montería, Medellín, Popayán, muchas personas bailaron. Pero también, llegaron del exterior, pues hubo personas conectadas en Ecuador, Honduras, Canadá, Perú, Francia, Estados Unidos y México, entre otros.



Los escenarios caseros incluyeron la sala, la cocina, las alcobas, el balcón, la terraza, junto a la piscina, el jardín, el andén, y también desde la Estatua de la Libertad en Nueva York, entre otros.



“Estamos muy contentos y emocionados porque logramos una vez más demostrar que el baile es una de nuestras formas de comunicación. Nos propusimos batir un nuevo récord mundial y lo conseguimos con la satisfacción de contarle al mundo que en Cali sabemos hacer lo que más nos gusta, bailar, pero que sabemos hacerlo desde la comodidad de nuestras casas cumpliendo con las normas actuales de bioseguridad”, dijo Andrea Buenaventura.



Los participantes se vistieron con todo tipo de pintas: con camisetas de la selección Colombia, del América y el Deportivo Cali. "Otros bailaron descalzos, en medias, en tenis, en botas, en tacones o plataformas, en jeans, en licras, en uniforme de trabajo y sudaderas. No faltaron quienes prefirieron disfrazarse y hasta ponerse sus mejores galas de fiesta acompañados de máscaras, antifaces, sombreros y banderas. Bailaron también niños de todas las edades, miembros de la comunidad LGTBI, jóvenes, adultos mayores, personas con limitaciones de movilidad, jóvenes con síndrome de down, mujeres embarazadas, parejas, grupos de amigos y familias enteras", agregó Buenaventura.



Raquel Assis, gerente Senior del Equipo de Manejo de Récords de Guinness World Records América Latina, dijo: “Durante el proceso de revisión de evidencias verificamos si cada video tenía el #calibailaencasa, si bailaban la canción Cali pachanguero del Grupo Niche, si tenían al menos 15 segundos y si el video fue posteado durante el evento. Fue un proceso largo de verificación, pero fue encantador mirar a cada uno de los participantes dando lo mejor, desde niños a personas mayores, bailando y participando de ese bonito evento hecho en línea desde Cali, Colombia”.



"Este récord significa que la gran fiesta virtual logró llevar su mensaje de que unidos, desde la seguridad de nuestras viviendas y con la animosidad que nos caracteriza, superaremos esta difícil situación”, agregó Buenaventura.