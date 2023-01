La cantante solo vivió seis meses en su nuevo hogar. Ahora se especula que tiene deseos de regresar a su antigua vivienda en Thousand Oaks (California) ¿qué la hizo reversar su idea de comenzar una nueva vida junto a su esposo Sam Asghari en una mansión nueva?

Parece que el asunto está relacionado con que la cantante de Toxic no logró tener una conexión con la propiedad de 11.650 metros cuadrados que está muy cerca a la casa de su exmarido Kevin Federline, quien tiene la custodia de los hijos de Britney Spears: Sean Preston y Jayden James, en la ciudad de Calabasas.

Por ahora Britney Spears seguirá disfrutando del 2023 en esehogar mientras aparece un comprador. Un año en el que, de seguro, seguirá causando polémica por sus videos de danza y poca ropa en Instagram. También se desarrolla de un musical inspirado en sus canciones.



Se trata de ‘Once Upon a One More Time’ (Érase una vez más), basado en los éxitos de la artista de 41 años y que llegará a Broadway a partir del 22 de junio.



Una creación de los coreógrafos de hip-hop Keone & Mari Madrid, usando canciones como ‘Oops I did it again’, ‘Toxic’, ‘Lucky’ y ‘Circus’, aunque ella no ha participado en este proyecto.



La venta de su casa, según allegados a la cantante, no tiene nada que ver con conflictos maritales o problemas de convivencia con su esposo Sam Asghari, a quien conoció en el 2016 cuando él hizo del videoclip de Spears: Slumber Party.

