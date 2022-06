La cantante estadounidense Britney Spears confesó que sufrió un "ataque de pánico" durante su boda el jueves pasado con su prometido Sam Asghari en una ceremonia íntima, a la cual invitaron 60 personas.



Entre las asistentes estaban Donatella Versace, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore y Madonna, con quien recreó un icónico beso que causó gran controversia en el 2003.

En una publicación compartida en su página de Instagram el viernes, la cantante de "Slumber Party" describió haber tenido nerviosismo la mañana de su gran día y haber compartido otro beso con Madonna, como lo registra el portal estadounidense Today.com.



"Guau !!! Santa mierda santa!!! LO HICIMOS !!! NOS CASAMOS !!! ¡¡¡Gggggeeeeezzzzz!!! ¡¡¡Fue el día más espectacular!!! Estuve muy nerviosa toda la mañana, pero luego a las 2:00 p. m. realmente me di cuenta... ¡NOS CASAREMOS! Tuve un ataque de pánico y luego me recuperé... ¡el equipo que convirtió nuestra casa en literalmente un castillo de ensueño fue fantástico! La ceremonia fue un sueño y la fiesta aún mejor!!! ¡Tanta gente increíble vino a nuestra boda y todavía estoy en shock!”, comentó la cantante, que acompañó con fotos de la ceremonia.



Según el portal de noticias de farándula, las imágenes muestran a Spears con su vestido, diseñado por Donatella Versace, junto a su nuevo marido.



En la noche del viernes, la nueva pareja compartió un video con breves momentos destacados de la ceremonia, con una versión acústica de "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley.