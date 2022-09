La cantante Britney Spears se comunicó de nuevo con sus seguidores a través de un audio en Instagram, en el que habló de la fe y de cómo la había perdido debido a muchos sucesos de su vida.



Spears, que estuvo más de una década bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, que le impedía tener acceso a su fortuna y condicionaba su vida luego de que la artista tuviera momentos difíciles con su salud mental, confesó que en este tiempo, incluso, se sintió abandonada por sus dos hijos, que le negaron “apoyo y comprensión” cuando más lo necesitaba.

Igualmente, confesó que en el tiempo que estuvo bajo la tutela de su padre la obligaron a trabajar, incluso cuando estaba muy cansada y agobiada.

“Dios no lo haría, no me pasaría esto si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en que mis hijos y mi familia me han tratado. Ya no hay nada en que creer. Ahora soy atea” afirmó Spears en la grabación.