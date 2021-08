Britney Spears: ¿quiénes son sus hijos y cómo es su relación con ellos?

"Es una locura cómo vuela el tiempo. Es muy difícil para cualquier madre, especialmente una madre con chicos, verles crecer tan rápido (…) Tengo mucha suerte porque mis hijos son muy caballerosos y amables, así que algo he debido hacer bien”.

Esto escribió Britney Spears en marzo pasado, al publicar una foto con sus dos hijos, Sean Preston, de 15 años y Jayden, de 14, agregando que la relación es buena.



Los adolescentes nacieron de su relación con su exmarido, el bailarín Kevin Federline y los padres tienen custodia compartida, aunque los jóvenes viven con el músico.



Hace dos meses y tras los hechos relacionados con la lucha de Spears, de 39 años, por dejar de estar bajo la tutela de su padre, el también rapero la apoyó en la idea de recuperar su autonomía económica y personal, que perdió en el 2008, cuando tras varios problemas con drogas, su padre, Jamie Spears, asumió el control de su vida y su fortuna, que asciende a 60 millones de dólares.

Mientras, los jóvenes han crecido y según una fuente cercana a Spears, la artista se ha quejado "porque no los ve mucho por ese motivo, ya que pasan la mayor parte de su tiempo con sus amigos, no con sus padres. No es nada contra Britney, ellos la aman y la idolatran".



Sobre no publicar muchas fotos con sus hijos, Spears dijo: “No he subido fotos de ellos durante un tiempo (la última fue en el 2019) porque están en una edad en la que necesitan expresar sus propias ideas y lo entiendo… pero me he salido del camino para hacer esta edición tan guay y adivinen qué… ¡he conseguido que me dejen subirla!”.



Los adolescentes apoyan el movimiento #FreeBritney, así como el documental que se emitió en febrero y que habla de la vida y la batalla legal que tiene Spears, y por ese motivo no hay una buena relación con su abuelo Jamie.

Con su abuela Lynne, separada de Jamie Spears desde el 2002, la relación es diferente y se comunican con frecuencia.



Sean Preston y Jayden son apasionados por la música y este último es Dj, aunque por ahora solo en su casa.