El pasado mes de septiembre de 2021, Britney Spears finalmente era libre de la tutela impuesta por su padre, Jamie Spears, la cual le impedía ejercer control sobre su vida artística, monetaria y personal de manera autónoma durante los últimos 13 años. Si bien fue una gran avance para recuperar su libre albedrío, las rencillas con sus hijos siguen siendo uno de sus mayores problemas.



(Siga leyendo: Britney Spears se declara atea).

A inicios de septiembre de 2022, la princesa del pop volvió a ser tendencia a nivel mundial por revelar una serie de polémicos audios en su perfil personal de Instagram en los que se declaraba atea, luego de que sus hijos, Preston y Jayden, dieran unas fuertes declaraciones sobre su crianza.



La misma artista confesó sentirse abandonada por sus hijos, pues no la visitan desde noviembre de 2021, incluso, no asistieron a su boda de la celebridad con el empresario Sam Ashagari.



El inicio de la separación entre los Spears comenzó cuando la intérprete de ‘Baby one more time’ tuvo un colapso nervioso en 2007, lo que llevó a que la ley estadounidense dictaminara la custodia parcial de los menores a cargo de Kevin Federline, su padre.



(Lea: Hombre de 102 años hace una boda para probar que sigue vivo y recibir pensión).

El padre de Britney Spears deja de ser su tutor legal El padre de Britney Spears deja de ser su tutor legal El padre de Britney Spears deja de ser su tutor leagal. Foto: Instagram: @Britneyspears

Declaraciones de Jayden y Preston

El mundo de la farándula estuvo a la expectativa de lo que pudiera pasar con Britney Spears cuando por fin alcanzó su libertad jurídica; no obstante, su estabilidad familiar no se aclaró y ahora su relación con Preston (16) y Jayden (15) está totalmente fracturada.

Facebook Twitter Linkedin

Britney Spears con sus hijos Sean Preston y Jayden. Foto: Instagram @BritneySpears

Si bien los jóvenes han estado alejados de la palestra mediática, hace algunas semanas aparecieron dando algunas declaraciones para el portal británico ‘ITV’, dónde confesaron que el vínculo con su madre no es todo ‘color de rosas’ como ella lo pintaba en redes.



Mencionaron lo difícil que ha sido crecer en un ambiente ligado a los problemas de salud mental y pública con los que ha tenido que lidiar la cantante, como eso les ha afectado y su relación con el resto del núcleo familiar.



(También: Las osadas rutinas de la porrista de talla grande que rompe estereotipos).



“Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y no creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston y me siento muy mal por eso”, dijo Jayden.



“Ambos hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional que hemos tenido… Va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que mejore mentalmente. Cuando mejore, realmente quiero volver a verla”, agregó.



Si bien algunos internautas se han sensibilizado con los hijos de la famosa, también han criticado su pensar, pues manifiestan que no fueron conscientes de la fuerte recaída emocional que todo el embrollo con Jaimie Spears, su abuelo, estaba generando en el subconsciente de su madre. Es más, se atrevieron a decir que deberían apoyarla en esta nueva etapa de su vida.



(Artículos relacionados: Premios Billboard 2022 reconocerá la labor filantrópica de Christina Aguilera).

Facebook Twitter Linkedin

Britney Spears y sus hijos Foto: Instagram:@britneyspears

“Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos me han tratado”



Esta situación ha llevado a Britney Spears a responder a las declaraciones de manera pública diciendo que Jaydene está molesto porque en un par de años, cuando cumpla la mayoría de edad, ya no podrá seguir recibiendo dinero de ella. Además, alegó que sus hijos siempre pensaron que era una mala madre y solo le brindaban atención al comprar regalos de alta gama.



“Tú (Jayden, a quien dirige el mensaje) y tu hermano siempre me dejaban en esa casa dos horas antes de lo acordado. Preston se dormía y tú tocabas el piano todo el tiempo y si no los llenaba de regalos y tenía comida sorprendente lista y actuaba como una maldita santa, de todas formas nunca era lo suficientemente buena”, expresó en el audio compartido en Instagram.



(Le puede interesar: Mujer en aparente estado de embriaguez besó y abrazó bus de transporte público).

Facebook Twitter Linkedin

Britney Spears se casó con Sam Asghari el 9 de junio en una ceremonia íntima en su casa en Los Ángeles. Foto: Britney Spears

Puntualizó en el momento en que pidió su ayuda porque se sentía muy golpeada por todo lo que sucedía alrededor de su vida; sin embargo, al parecer los menores no le pusieron mucha atención y se dirigieron a la propiedad de su padre para nunca más volver.



“La vez que los vi a los ojos y les dije que quería verlos más, llamaron a su papá y nunca más los volví a ver. Yo no hice nada malo y sé que no soy perfecta, pero el amor que les he dado y cuánto los adoro ¿qué?. No entendí su forma diplomática de hablar como su papá, quien dijo: ‘La verán cuando mejore’ ”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Britney Spears se llevó la peor parte en el escenario. Su presentación fue criticada negativamente Foto: AFP

Finalizó con el tema religioso y se mostró molesta con las creencias católicas y cristianas al afirmar que un Dios no le permitiría tener una relación de familia tan fracturada y vivir todo lo que pasó.



“Honestamente, mi papá necesita estar en la cárcel por el resto de su vida. Pero como dije, Dios no habría permitido que algo así me sucediera, si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos y mi familia me han tratado. Ya no hay nada en lo que pueda creer. Soy atea”, concluyó.



(Lea también: Zac Efron rompió el silencio y habló sobre su cambio de apariencia).

Más noticias

La batalla interna por la que atraviesa Kika Nieto: ‘Mi cerebro no coopera’

Niña recibe fallida torta de Frozen en cumpleaños y su reacción se hace viral

Carlos III: críticas por el gesto que hizo durante la firma del documento real

Tendencias EL TIEMPO