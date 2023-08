Britney Spears siempre ha dado qué hablar en sus redes sociales. Días después de que se conociera de su separación con Sam Asghari, a la cantante y bailarina se le ha visto muy feliz, desinhibida y celebrando, de acuerdo a lo que ha compartido en su cuenta de Instagram.



(En contexto: ¿Cómo fue la historia de amor de Britney Spears y Sam Asghari? duraron 1 año casados)

En los videos, Spears aparece desatada en una 'fiesta de hombres', junto a varios de sus amigos y bailarines, compartiendo y divirtiéndose en una piscina. En otro post, se le ve tumbada en su cama, semidesnuda, escuchando una canción de Annie Lennox.



En la misma red social, Spears expresó su dolor por lo sucedido: "He tratado de mostrarme siempre fuerte y en mi Instagram puede parecer que todo es perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos".

Respecto a lo compartido, muchos de sus seguidores han expresado su preocupación por la salud mental y emocional de la cantante, que en el pasado ha sufrido fuertes altibajos.

Cantante, bailarina y actriz estadounidense se convirtió en una de las artistas más influyentes y reconocidas en la industria del entretenimiento. Nació el 2 de diciembre de 1981 en McComb, Misisipi, Estados Unidos. Actualmente, tiene 41 años de edad.

Durante su carrera, Britney Spears ha logrado una gran popularidad y éxito en la música pop, con temas como 'Baby one more time', oops!...i did it again', I'm Slave 4 U' y 'Toxic' es es popularmente conocida como ‘la princesita del pop’.

Recientemente, varios portales de entretenimiento internacionales informaron que Spears y Sam Asghari iniciaronel proceso de divorcio tan solo un año y dos meses después de haber contraído nupcias, y mencionan que el modelo y bailarín de 29 años acusa a Britney Spears de serle infiel con uno de sus empleados.



El portal TMZ indica que Sam Asghari abandonó la mansión donde residían, y está alojado en un ‘lugar propio’, señalando que amigos cercanos indicaron “es solo cuestión de tiempo antes de que Sam solicite el divorcio”.

