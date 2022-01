Como una manera de expresar la libertad y tranquilidad que siente como artista y como persona la cantante Britney Spears, tras años de una batalla legal con su familia, compartió recientemente una imagen deo foto sin ropa en Instagram, cubierta solo por unos pequeños emojis.

“La energía de una mujer libre nunca se sintió mejor”, fue el mensaje que acompañó a la publicación, que no tenía activados la herramienta de comentarios. Spears hace referencia a su reciente victoria en la batalla judicial que libró con su padre, James Spears, que devolvió el control del dinero y la carrera a la artista, famosa por canciones como Toxic y Baby One MoreTime.



La imagen tiene más de un millón de ‘Me gusta’ entre sus seguidores. Aunque muchos también la criticaron por su decisión de mostrar un poco más. “Britney desactivó los comentarios en ig y ya no voy a poder decirle que es una reina y que la amo”, escribió en Twitter una de sus seguidoras en Argentina.



A eso se suma que la cantante comenzó el año dejando de seguir a su hermana Jamie Lynn Spears, a quien acusa de no haber actuado frente a los maltratos e injusticias que vivió cuando estaba bajo el control de su padre.



Precisamente, Lynn Spears respondió a la situación también en Instagram diciendo que ha recibido varios mensajes de odio de fanáticos de su hermana. “Me he vuelto inútil para recibir el amor y el odio de extraños, desde antes de que tuviera una opción a la edad de 8 años. Así que al crecer tuve que aprender a reconocer el odio, elevarme por encima del mal y nunca darle a la negatividad la atención que tanto desea, pero esta es una de las cosas que no puedo ignorar”, escribió Jamie Lynn en su cuenta de Instagram.



Lo más reciente de Britney en la red social es un video en la que, insólitamente, le rinde homenaje a su vestido de baño mientras sigue el ritmo de una canción de Bad Bunny. “Este es mi primer traje de baño de cintura alta (…a veces a mi prometido le gusta, pero no estoy segura... Es increíblemente genial porque puedes ajustarlo alto o bajo”, compartió la artista.



