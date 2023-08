El fenómeno de la ‘ola coreana’ ha conquistado el mundo en los últimos años: series de Netflix, cosmética, películas... Y, por supuesto, los ídolos del k-pop, el estilo musical de moda que compite de tú a tú con el reguetón, el trap y los géneros latinos que ahora dominan la industria.



Entre los nombres más destacados de este género se encuentra Blackpink. Una banda surcoreana femenina que ha dejado una huella imborrable en la música, cautivando a millones de fans en todo el globo y cosechando varios logros en el camino.



Blackpink fue formada en 2016 por YG Entertainment, una de las agencias de entretenimiento más influyentes de Corea del Sur, que eligió para este proyecto a Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa.

Una banda que tuvo una apuesta para subir a lo más alto de cresta de la ‘ola coreana’: un grupo cosmopolita. Porque Jisoo es surcoreana; Rosé, aunque comparte las mismas raíces, es neozelandesa y ha vivido en Australia, y Jennie tiene parte de los dos mundos: nació en Corea del Sur, pero se crio en Nueva Zelanda.

Por su parte, Lisa es tailandesa, y es la ídolo k-pop con más seguidores en Instagram (@lalalisa_m), rozando casi los 100 millones, y ha triunfado también en solitario.



Desde su debut en 2016, con el álbum sencillo Square One, que incluía los sencillos Boombayah y Whistle, la banda fue abriéndose camino y convirtiéndose en la que para muchos es la contraparte femenina de BTS, los reyes del k-pop. Ellos tienen a su ‘Army’, como se hacen llamar sus fans. Mientras que los seguidores de Blackpink se denominan ‘Blinks’.

Su discografía la completan Square Two (2016), Square Up (2018), Kill This Love, The Album (2020), Born Pink (2022), sin contar las versiones japonesas de su discografía y sus álbumes en vivo. Una carrera en la que han triunfado fuera de Corea del Sur y de Asia, realizando giras por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Eso sí, aunque sean unas estrellas, ellas han restado magnitud a su imagen, alegando que son “chicas normales al final del día”, tal y como expresó Jennie en un reportaje de Time: “Nos esforzamos mucho para poder parecer supermujeres”.



Llenas de logros

A lo largo de su carrera, Blackpink ha logrado cosechar varios Récord Guinness que mitifican su imagen de heroínas, como el de primer grupo de k-pop femenino que consigue alcanzar con un álbum el primer puesto de la Billboard estadounidense y de la lista del Reino Unido.

También lograron ser la banda con más suscriptores en YouTube y su canción Ddu-Du Ddu-Du tuvo el videoclip musical coreano más visto en sus primeras 24 horas. Además, fue el primer sencillo de k-pop que conseguía 1.000 millones de reproducciones en la plataforma. Otra de sus canciones, How You Like That, obtuvo el video más visto en 24 horas también en YouTube de manera internacional, aunque luego fue superado por otro de la banda de k-pop BTS.

Estas idols también fueron las primeras mujeres del pop coreano en ganar un MTV Video Music Award. Lo lograron en 2020, el año de la pandemia, con su canción Song of Summer. Ahora Blackpink es noticia por un nuevo logro que han conseguido cuando, por tercera vez, uno de sus videoclips ha superado la astronómica cifra de 1.600 millones de reproducciones en YouTube.

Ya lo habían conseguido con Ddu-Du Ddu-Du y Kill This Love, pero ahora su canción debut es Boombayah, y es con la que completa el triplete de videos que consiguen superar esa marca. Blackpink es el primer grupo de k-pop en la historia que logra este hito con tres videos.



Continuidad en juego

Además, están circulando últimamente rumores acerca de la continuidad de dos de las artistas que conforman la banda. Una de ellas es Jennie, quien ya fue noticia el pasado mes de junio cuando tuvo que abandonar el escenario durante un concierto debido a problemas de salud.

Ahora varios usuarios de la red china Weibo están afirmando que Jennie Kim dejará Blackpink después de los conciertos de encore, pues no renovará su contrato con YG Entertainment, aunque no hay confirmaciones oficiales.

Mientras tanto, son muchos los que teorizan que la joven podría haber iniciado un romance con otro ídolo del k-pop: V, precisamente de la banda BTS. Todo se basa en simbolismos de publicaciones de Jennie en su Instagram y en una supuesta instantánea de ellos paseando juntos por París, pero, de nuevo, no hay fuentes oficiales que lo confirmen.

La otra integrante sobre la que corren ríos de tinta es Lisa, considerada para muchos la integrante más popular no solo de la banda sino del pop coreano en general. Ella, al igual que Blackpink, ha logrado hacer historia, pero, en este caso, en solitario: su canción Money se ha convertido en la más escuchada de k-pop femenino en Spotify.

Los rumores en Weibo, avivados por una publicación en el medio Munhwa Ilbo, apuntan a que Lisa podría dejar el grupo, aunque desde YG han informado que la renovación del contrato de Lisa está en negociaciones actualmente. Además, hay fotografías de la joven tailandesa junto a Frédéric Arnault, el hijo de uno de los hombres más ricos de Europa, lo que ha provocado rumores sobre una posible relación amorosa entre ambos.

Pero, más allá de todas estas teorías sobre las historias del corazón de las integrantes de la banda surcoreana y de su continuidad en Blackpink, lo cierto es que ellas siguen siendo las reinas del k-pop femenino, y a la banda le queda ‘ola coreana’ para rato.

AUTOR: NORA CIFUENTES

EFE REPORTAJES