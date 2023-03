Está en México. Pisa tierra azteca en calidad de DJ y productor en ascenso. En constante ascenso. En la cartelera del festival que integra están Diplo, Armin van Buuren, Tiësto y muchos de los ‘pinchadiscos’ que admira desde la adolescencia.

Nervioso. Se siente muy nervioso y hasta lo invade una repentina timidez. Pero del camerino al escenario se encuentra con buena música para sus oídos. Una multitud de treinta mil personas canta “Bi-za-rrap”. Es la multitud que eligió ver al crédito argentino, pararse allí frente a ese escenario en lugar de los otros tres o cuatro que completan la oferta del prestigioso festival EDC.

La imagen es de comienzos de 2020 y deberá esperar a que amainara la pandemia para repetirse y mecanizarse, como sucede con cualquier artista que se encuentra de gira. En Buenos Aires, en marzo de 2022, Lollapalooza no solo marcó el regreso de los grandes festivales tras el receso por el covid sino que también expuso públicamente a varios de los jugadores de una escena muy joven, aún con varias líneas punteadas por completar.

El DJ/productor revelado como el más centro de la movida cerró la primera noche ante 100.000 personas e hizo sonar varias de las sesiones que lo llevaron hasta ese lugar. Las que surgieron con Nathy Peluso, Nicki Nicole, L-Gante, Dillom, Snow Tha Product y Residente fueron bailadas y celebradas por la “Generación Lolla”. Bizarrap es un artista impresionista. Con sus trazos ilumina y define los sonidos de una generación que decidió demoler la cultura pop y rehacerla a su antojo. Ese estudio casero donde Gonzalo Julián Conde, su nombre de pila, empezó todo es el lugar donde la música y las ideas se vuelven una unidad mística. No es solo un estudio en casa, es su sagrada escritura.

La mayoría de las BZRP Music Sessions que se volvieron populares en el mundo occidental gracias a la colaboración más reciente con Shakira (aunque esta se grabó en España), se registraron ahí, en su cuarto de Ramos Mejía (ciudad a 22 km de Buenos Aires ).

A la fecha acumula la sorprendente cifra de más de 4.600 millones de escuchas de todas sus sesiones solo en la plataforma Spotify, asociado con músicos de distintos países, edades y procedencia; de diversos géneros musicales, aunque -claro está- predomina la música urbana en general y el 'trampa' en particular.

Sus comienzos

Primero la idea, luego la realización y por última la aceptación. Bizarrap comenzó musicalizando videos de batallas de freestyle conocidos como “combos locos”, siguiendo el modelo de Marito Baracus, músico y uno de los primeros youtubers argentinos que predijo trascender. Luego se animó a hacer remixes, es decir, a crear nuevas versiones de temas ya publicados, en su caso de la cultura hip hop en la que estaba sumergido prácticamente desde su infancia.

Las batallas de freestyle del Quinto Escalón (competencia de batallas de rap del barrio de Caballito en la Ciudad de Buenos Aires) fueron su alimento. Se realizó entre 2012 y 2017 en el Parque Rivadavia y tuvo su último capítulo en el microestadio Malvinas Argentinas. Sus videos acumularon millones de vistas en YouTube y sirvieron para diseminar la escena y consolidar las bases del fenómeno.

Si Duki es la figura más popular del 'trap' local, confirmada después de sus tres shows en Vélez en los que lo vieron cerca de 120.000 personas, Bizarrap es el alquimista, el hacedor de sonidos. Su labor no se limita a “tirar bases” sino a crear, a componer, a darle el marco sonoro adecuado a las rimas que “escupen” los traperos.

En definitiva, lo que él hace son canciones y es una idea que lo acompaña desde su más temprana adolescencia, cuando descubrí que esos sonidos que creaban DJ como Skrillex no salían de un puñado de músicos tocando instrumentos tradicionales sino que se traía de música electrónica. Buscó tutoriales, se bajó el programa FL Studio para crear música y tomó clases de piano, más para aprender a componer que para tocar el instrumento.

A los 18 años, Gonzalo tuvo su primera encrucijada: dedicarse a la música o estudiar. Gracias a un test vocacional y, sobre todo, al psicólogo que le hizo el test, tomó la decisión de hacer ambas. “¿Cómo tomo la decisión?”, preguntó él y la respuesta del profesional fue mostrarle la sala donde todos los viernes, desde sus 20 años, ensayaba con una banda. “'Si te gusta algo no lo tienes que dejar. La música te va a acompañar toda tu vida. Te recomendaría que estudies marketing. En el peor de los casos te va a ayudar a comunicar tu música', me dijo y me dio un mensaje increíble”, le contó Bizarrap dos años atrás a Julio Leiva en Caja Negra, el ciclo de entrevistas de Filo News.

Las Music Sessions hoy tan famosas nacieron el 8 de febrero de 2019. Al menos esa es la fecha en la que subió la sesión que apareció con Bhavi, a partir de un pedido del rapero. Hasta ahí, no se veía como compositor, sólo veía algunas de las aristas de la producción musical. Ese primer capítulo hoy tiene 17 millones de visualizaciones en YouTube, pero los números son anecdóticos. Todo lo que lanza obtiene cifras millonarias en materia de streams y views.

Las señas particulares que lo hacen distinto se resumen en esa frase de espíritu punk que subió a los créditos de esa primera sesión: “Auspiciado por nadie”. Un estudio casero, hacer las cosas por su cuenta, asociarse directamente con la gente implicada en la escena: raperos/traperos,

Las millas de vistas en YouTube y el buen número de reproducciones en Spotify de sus primeras BZRP Music Sessions no lo hicieron cambiar. La constatación empírica y, digamos, tradicional de salir a la calle y escuchar que su música sonaba en un auto que doblaba la esquina fue lo que más lo impactó. De esto hace cuatro años cuando aún se dejaba ver por las calles de Ramos Mejía, o por la Universidad Argentina de la Empresa (Uade), a donde dejó de ir cuando el runrún de que “Biza” estudiaba ahí llegó a sus oídos.

Le dijo 'no' a Warner

Consiguió trabajo en Warner Music y el colmo llegó tiempo después, cuando el presidente de la regional de la compañía lo contactó para ficharlo como artista. Se asustó, declinó la oferta y con el tiempo comenzó a trabajar con Federico Lauría, el productor ejecutivo y mánager que más rápido leyó y decodificó la nueva escena y que hoy maneja los destinos de Duki, Nicki Nicole, Bizarrap y muchos más.

Días atrás, el DJ y productor que con Shakira no sólo crispó los nervios de Gerard Piqué sino que, sobre todo, puso a hablar al mundo de la canción y de su contenido, alcanzó el top 10 del ranking de Billboard, probablemente la lista más importante no sólo de los Estados Unidos sino de la industria discográfica hoy.

Mientras tanto, con la cantante colombiana brilla en los primeros puestos de los sencillos de la misma publicación y se mantiene en el número 2 del chart global de Spotify. El primer argentino en alcanzar la cifra de 50 millones de oyentes mensuales es también uno de los 35 artistas más escuchados en la plataforma de streaming creada en Suecia.

“Es un chico que entendió que las buenas ideas no se hacen solas, sino que para eso se necesita un equipo”. La frase pertenece a Betina Sassón, una mujer que intentó explicarle a su marido quién era Bizarrap en un video que se volvió viral. Más allá del paso de comedia, detrás de esa frase se esconde la fórmula de Gonzalo Conde. “Estoy agradecido con toda la gente que se me cruzó en el camino”, suele decir él en las entrevistas que da.

Por estos días, enviados de diversos países de Europa se encuentran en Buenos Aires no sólo intentando dar con él sino con su barrio, con sus amigos de la infancia, con ese aire y ese entorno que ayudaron a construir uno de los fenómenos más sorprendentes que ha dado la música argentina en el siglo XXI.

AUTORES: SEBASTIÁN ESPÓSITO, SEBASTIÁN CHAVEZ y LUPE TORRES

LA NACIÓN (ARGENTINA)

