De “inesperada pareja” tilda la prensa del espectáculo a la que conforman desde hace poco el actor Bill Murray (Lost in Traslation), de 72 años, y la cantante Kelis, de 43 años.

Ambos, con hijos y dos matrimonios previos en su historial, se conocieron en Estados Unidos, pero la relación parece haber tomado forma en Londres (Reino Unido), donde el actor ofrece una temporada de espectáculos. Los han visto juntos en eventos como The Governors Awards on Friday y en conciertos.



Allegados a la pareja dicen que todo comenzó cuando Murray -cuya prolÍfica carrera comenzó como humorista en espacio de radio y televisión (es recordado por su paso por Saturday Night Live)- vio a Kelis (intérprete de la canción Milshakes) en un concierto y quedó fascinado por ella.

Según los medios del corazón, Kelis, madre de tres hijos Knight, de un primer y tumultuoso matrimonio que terminó por acusaciones de infidelidad y maltrato; además de Galilee y Shepherd, del segundo matrimonio con el fotógrafo Mike Mora, fallecido a comienzos el al pasado, a los 37 años. Debido al duelo, se sabía que Kelis había suspendido temporalmente su carrera.



Murray también tuvo dos matrimonios e hijos en ambos. Con su primera esposa, Margaret Kelly fue padre de Homer (41) y Luke (38). Y con su segunda esposa, Jennifer Butler, fallecida en 2021, tuvo a Caleb, Jackson, Cooper y Lincoln.

