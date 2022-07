Jennifer López y Ben Affleck hoy por hoy son la pareja más reconocida del mundo del espectáculo internacional. Su repercusión en los medios se disparó, luego de que se filtraran los documentos legales que confirmaron que las celebridades efectivamente contrajeron nupcias en secreto en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.



Desde entonces, la pareja ya ha hecho público su matrimonio y en los últimos días se les ha visto viajar a París, la ciudad del amor, celebrando su luna de miel como las estrellas de Hollywood que son: en hoteles y restaurantes de la más alta calidad.

Jennifer López y Ben Affleck en el estreno de 'El Último Duelo'. Foto: AFP

Según reveló el portal la revista ‘People’, los artistas se dirigieron a suelo europeo en un avión privado y luego se dispusieron a cenar en un reconocido comercio cercano a los campos elíseos, dónde fueron fotografiados por el medio citado disfrutando de la comida.



Ahora bien, entre las imágenes que más se han viralizado fueron las que registraron el momento en que Affleck se encuentra totalmente dormido en la cubierta de un crucero turístico que iba por el río Sena.



Esto desató un sin fin de comentarios en redes sociales que fueron viralizados sólo cómo los usuarios de internet lo saben hacer: con memes.

Ben Affleck

Semana 1 // Al año de casados pic.twitter.com/MDCZ6tEbTs — Maléfipizzi (@_Cactucita) July 24, 2022

Ben Afleck escuchando un discurso de Fajardo // Fajardo viendo una película de Ben Affleck pic.twitter.com/WczW3hb1XM — El Tío Pelis (@Pelicolombianas) July 25, 2022

Batman yendo a las estación Los Héroes. pic.twitter.com/xnHezuHpOc — El Tío Pelis (@Pelicolombianas) July 25, 2022

Resulta que el matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer López ya venía sonando desde mediados de abril, pues algunos portales de chismes estadounidenses habían mencionado que la pareja realizó la ceremonia a escondidas, pero en la ciudad de Georgia, Estados Unidos, a mediados de abril.



En ese entonces se mencionó que supuestamente los artistas habrían hecho firmar un acuerdo de confidencialidad a los asistentes de la boda y a los trabajadores del evento para que no se filtrase a los medios el supuesto casamiento.



Jennifer López toda feliz y enérgica en su luna de miel

Ben affleck:

-A pic.twitter.com/BUv0v2BmW6 — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) July 24, 2022

“Estar casado con J.Lo ha sido lo mejor que me ha pasado en estos últimos 3 años”



–Ben Affleck, Julio de 2025: pic.twitter.com/79n2D6V39g — Pepe Panda (@pepepanda) July 26, 2022

Su historia de amor no es nueva, pues las celebridades se conocieron durante la grabación de la película ‘Gigli’ en 2001. Sin embargo, en ese entonces Jlo estaba casada con Criss Judd, de quien se divorciaría en 2022, año en que los paparazzi captaron a Affleck y López besándose.



A finales de ese mismo año, el actor le propuso matrimonio a la cantante con un estrambótico anillo de 6.1 quilates de diamante de la joyería Harry Winston. No obstante, un día antes de que se realizará la ceremonia, en septiembre de 2003, los actores decidieron no seguir adelante con el evento, debido a la asfixiante presión mediática.



“Debido a la excesiva atención de los medios en torno a nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha. Cuando nos encontramos considerando seriamente contratar tres 'novias señuelo' separadas en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo andaba mal”, comentaron en un comunicado de prensa oficial.



“Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas podría verse comprometido. Sentimos que lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podría estropearse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos", agrega la minuta.



Finalmente en 2004 decidieron cancelar su compromiso y terminaron su relación.

Jennifer López haciendo cumplir el contrato a Ben Affleck. pic.twitter.com/lgL4gH6m0m — Marta Lagos Not Dead. 🥃💊💕 (@MartaLargos) July 25, 2022

Ben Affleck en 2 meses más pic.twitter.com/bb4XccUiMG — Danicuentista 🎈 (@Danicuentista) July 26, 2022

Si a Ben Affleck le tocara interpretar a Batman actualmente: pic.twitter.com/Ky5Mq2QYFX — Me llamo Edwin, cerotes! (@baleadero_0501) July 26, 2022

