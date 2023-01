La vida de Bella Thorne ha sido compleja: en el 2018 la actriz usó su cuenta de Instagram para contarles a sus fanáticos acerca de sus inseguridades y de los abusos sexuales de los que había sido víctima desde que era una niña. Hace algunos días, revivió uno de los episodios más dolorosos de su infancia cuando fue 'sexualizada' por un director cuando ella solamente tenía 10 años de edad.



Thorne se convirtió en una de las estrellas del canal Disney gracias a la serie de baile Shake it Up, que en Latinoamérica se conoció como A todo ritmo, en la que compartió créditos con la cantante y actriz Zendaya. Sus personajes soñaban con alcanzar la fama en un reputado concurso de baile en Chicago.



Hace algunos días, Bella Thorne, hoy de 25 años, participó en el pódcast de la modelo Emily Ratajkowski, 'High Low With EmRata', en el que confesó que perdió un trabajo cuando el director creyó que ella le estaba coqueteando durante el casting al que asistió cuando tenía 10 años.

Bella Thorne. Foto: Instagram de Bella Thorne.

"Una vez un director me dio su opinión cuando yo tenía 10 años. El director de casting llamó a mi agente y este llamó a mi madre, y me dicen: 'No va a seguir adelante porque el director sintió que estaba coqueteando con él y eso lo hizo sentir realmente incómodo'", contó Bella en el pódcast, según reprodujo el diario español El Mundo.





"¿Qué diablos estaba pensando?" -prosiguió la actriz- "Cómo pudo siquiera pensar en eso. Además, en una sesión así no puedes decir o hacer mucho. Haces la escena, dices 'hola' y te vas. No hay tiempo para decir 'déjame sentarme en tu regazo' o hacerte sentir incómodo. ¿De qué diablos estás hablando?".

"¿Qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste que lo hizo sentir así?" FACEBOOK

El hecho ocurrió hace 15 años, pero la actriz no ha dejado de atormentarse por ello. "Trato de culparme a mí misma. Me dijo: '¿Qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste que lo hizo sentir así?'", agregó la actriz.



En el 2019, Bella Thorne anunció que era pansexual, es decir, su atracción hacia otra persona radica principalmente en la personalidad más que por el género o sexo; también lanzó el libro 'The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray', una colección de poemas y escritos en los que cuenta detalles de su vida privada como sus relaciones, sus luchas íntimas, sus anhelos y su estilo de vida; un año más tarde abrió su cuenta en OnlyFans y dirigió una película porno.



REDACCIÓN EL TIEMPO

