Hija de Natti Natasha tiene un millón de seguidores en Instagram

La pequeña, hija, a la que llamaron Vida Isabelle Pina Gutiérrez, de la famosa cantante de reguetón y del productor y mánager Rafael ‘Raphy’ Pina ya tiene una cuenta en las redes sociales y los fanáticos de Natti Natasha no se han hecho esperar para seguirla y enviarle mensajes de amor y cariño.

Ella ahora tiene lacuenta @queenvidaisabelle.

De hecho, sus padres los han llamado tíos virtuales y parece que van a seguir usando esas redes para mostrar su evolución como padres y la vida de esta pequeña.



“Estoy tan feliz, estoy más lleno de vida que nunca. Hoy Dios nos dará una bendición más. Hoy Dios realizará otro milagro de Vida. Hoy Dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una Reina”, fue uno de los mensajes que dejó su padre en redes antes del nacimiento de la bebé.



Natti Natasha también ha compartido su felicidad con mensajes como: “Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer. Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami (….) Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”, que la cantante dejó en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene más de tres millones de seguidores.



