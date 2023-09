En una entrevista con la revista 'Vanity Fair', el reguetonero Bad Bunny rompió el silencio sobre su relación amorosa con Kendall Jenner, hermana menor de Kim Kardashian.



El cantante, de 29 años, reveló que todavía no está interesado en casarse y ni en tener hijos, aunque es consciente de que en algún momento tendrá que sentar cabeza.

Aprincipios del 2023, los rumores sobre una posible relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner empezaron a llenar las redes sociales, luego de que estos fueran captados por algunos paparazzi con muestras de cariño comprometedoras, como su icónico beso en un parqueadero en California.



En su momento, se creyó que esto podría ser el fruto de un simple gusto, sin embargo, los famosos mantuvieron varios encuentros posteriores que incrementaron las especulaciones sobre un posible romance entre los dos.



En la actualidad, el cantante y la modelo parecen no ocultar su atracción por el otro y ya no posan tímidos ni distantes ante las cámaras de los reporteros que lo siguen de cerca.



Al contrario, se les ha visto más afectuosos que nunca, como sucedió recientemente en el concierto de Drake, el pasado 13 de agosto en el 'Kia Forum' de Inglewood, Los Ángeles, donde compartieron uno que otro beso y hasta usaron un 'outfit' similar, siguiendo la tendencia de vestirse igual entre parejas.



Pese a que en las redes se han compartido varios momentos de las celebridades de Hollywood, muchos no saben cómo inició este popular romance, que para algunos son la unión perfecta y para otros este par no combina.