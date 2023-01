En días pasados, el cantante Bad Bunny lanzó el celular de una de sus seguidoras. La joven intentó hacer un video con el puertorriqueño en un hotel de República Dominicana y este se molestó.

Según el abogado Félix Portes, especialista en derecho penal, quien habló en el programa La mesa caliente, de Telemundo, este hecho “puede tener consecuencias legales en dos vertientes: civil y penal. En lo civil, es obviamente que cada persona que causa un daño tiene la obligación de repararlo, es decir, si el celular de ella resultó destruido, él tiene que necesariamente responder por ese celular”, dijo.

“Con relación al aspecto penal, ustedes saben que hay dos tipos de violencias: físicas y psíquicas. Si un psicólogo forense evalúa a esta dama y determina que sufrió una violencia psicológica, emocional... entonces podría enmarcarse esto, aquí en República Dominicana, como lo que se llama violencia de género”, agregó.



“Si ella decide perseguir la acción penal, debería poner una denuncia y luego sería evaluada por un experto en la materia. Y si resulta que por las acciones de las conductas de él, ella resultó afectada emocional o psíquicamente, entonces él podría ser perseguido por lo que aquí se tipifica como violencia de género. Se tipifica así cuando una persona masculina agrede, ya sea física o psicológicamente a una mujer”.

Según Portes, aunque el reguetonero argumentó que se estaba violando su privacidad, “hay que recordar que el derecho de ese señor termina cuando comienza el derecho de ella... Es decir, una acción mala no puede ser justificada con otra peor acción”. Y culpó al equipo de seguridad del exponente del género urbano por no hacer bien su trabajo, pero recalcó que la joven era inofensiva y no representaba ningún tipo de riesgo para la integridad del cantante, informó el programa.