Revuelo en las redes por video de Bad Bunny viendo 'Betty, la Fea'

Un revuelo de felicidad entre los latinoamericanos ha causado un video del famoso rapero y reguetonero Bad Bunny viendo 'Yo soy Betty, la fea'.



El músico puertorriqueño subió en su historial de Instagram, que se borrará en 24 horas, un video viendo un capítulo de la mundialmente famosa telenovela del fallecido libretista colombiano Fernando Gaitán.

Este hecho coincide con el estreno, hace pocos días, de una de las tantas repeticiones de la novela en el canal colombiano RCN.



Y aunque mucha gente se había hecho la firme confesión de no volverla a ver "por enécima vez", la divertida historia de vida de Beatriz Pinzón Solano parece tener una atracción magnética inexplicable, que hace que la gente vuelva a "pegarse" a los capítulos cada noche, para reírse a carcajadas con los gritos de Don Armando.



A juzgar por los comentarios de los centenares de personas, tanto en Twitter como en Instagram, en donde se aprecian acentos de otros países, la historia de Betty remueve sentimientos particulares tanto de indentificación personal como de cariño y alegría.



La razón podría explicarse en que la novela se convierte en un lugar de escapatoria de tanta noticia mundial que agobian a la gente por todos los medios, como las elecciones de Estados Unidos, la pandemia que no parece terminar, la polarización política del país y muchas otras.



En ese contexto, meterse toda las noches en las aventuras de 'Betty la fea' y su inolvidable 'cuartel de las feas' es entrar en un necesario remanso de felicidad.



De allí, como anotan este martes jóvenes y adultos, que ver a un ídolo suyo como Bunny viendo la famosa telenovela es un símbolo que ratifica tal vez un sentimiento que muchos creen llevar en silencio en su interior, pero que no se habían atrevido a expresar libremente.