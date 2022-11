Sería fácil arrancar un análisis sobre Bad Bunny haciendo declaraciones pomposas como la que hizo hace rato el crítico Víctor Lenore, al compararlo con Bob Dylan. Lo complicado es hacer un comentario que no caiga en la adulación y el elogio ni que se limite al odio puro que se propaga con igual poder con el que Bad Bunny rompe récords y vende boletas de conciertos.

Es difícil hablar de Bad Bunny porque cualquier cosa que se diga a su favor será llamada una defensa de la mediocridad, pero cualquier cosa que se diga en su contra será vista como una posición boomer, ese odioso pero divertido insulto con que nos llaman los genZ’ers, los millennials y los centennials, cada vez que se nos cae la cédula por ahí en redes.



Es difícil, además, porque el servicio de streaming Apple Music, en cabeza del disc-jockey Zane Lowe, acaba de nombrarlo el artista más importante de 2022, y cuando las palabras “Bad Bunny” y “artista” aparecen juntas en una frase, el mundo de los melómanos arde con pasión misantrópica.

Quienes odian a Bad Bunny tienen tantos argumentos como quienes lo aman, pero comparten, paradójicamente, un cisma en común: el gusto. Toda defensa o ataque contra Bad Bunny nace en la apreciación o el desprecio estéticos y es precisamente ese factor el que desvirtúa la discusión, pues bien sabemos que el gusto no es más que una forma de discriminación y no existe un fenómeno que haya igualado más las condiciones de juego para la música latinoamericana en el mundo como el de Bad Bunny en 2022.

Dicho esto, se pueden enumerar los múltiples logros y récords del cantante para entablar el debate, pero ninguno de ellos será suficiente a la hora de pelear contra aquello que el público considera arte y aquello que no. El 12 de enero de 2019, por ejemplo, la emisora pública Radiónica anunció en Twitter que el cantante puertorriqueño había ingresado a su reconocido listado #RadionicaTop25 en el puesto número 18 con su canción Tenemos que hablar.

El mensaje tuvo 10 retuits y 60 likes, pero la reacción del público no fue tan suave.

Había ocurrido lo impensable: que un reguetonero entrara a uno de los conteos más exigentes y selectos de la radio del país. Una radio de interés público, además, centrada en abrir espacios alternativos, defender lo local y mostrar propuestas distintas a las que se denominan convencionales.

La indignación fue inmediata: los oyentes de Radiónica rechazaron el ingreso del boricua a la programación y no hubo mucho más qué discutir: Bad Bunny no pasó la prueba en el conteo de la emisora. Los oyentes son los oídos del pueblo y al pueblo toca escucharlo, decimos en nuestro oficio como radiodifusores.



Fuerza cultural

BAD BUNNY Foto: EFE

Tres años después, Bad Bunny se ha convertido en una espasmódica fuerza cultural que parece homogeneizar el gusto popular a medida que el consumo de música en streaming se consolida como la gran fuente de escucha de los nuevos consumidores. Es interesante que eso pase cuando el mismo Bad Bunny se define, en una entrevista a El País de España, como “un artista que ve las cosas de manera diferente y trata de crear su propio mundo”.

Un mundo en el que en 2021 lo escucharon 8.000 millones de veces en Spotify y en lo que lleva transcurrido 2022, su cuarto álbum, Un verano sin ti, ha ocupado el puesto número 1 en el listado estadounidense de álbumes de la revista Billboard durante 27 semanas consecutivas.

¿Cómo es que esa manera de ver las cosas diferente parece gustarle a todo el mundo? ¿Cómo se convierte en este virulento fenómeno de masas un empacador de mercados y desertor universitario? ¿Cómo puede ser que un lenguaje tan básico y vulgar tenga ese mérito? ¿Cómo se puede denominar artista alguien que usa Auto-Tune y escribe letras ‘ñeras’?

Ninguno de esos números, pues, valida a Bad Bunny como artista ante los ojos y oídos de mucha gente.

En uno de los comentarios de Instagram, luego de que se publicó la noticia de Apple Music, la ingeniera colombiana María Elisa Ayerbe, integrante de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, escribió: “El hombre genera un montón de reproducciones. Claro que le dieron un premio”.

Yuri Toro, excantante del Grupo Niche y hoy conocido como Yutho, también opinó sobre el asunto: “El que sin cantar, ayudado de recursos tecnológicos, vende la idea de que canta realmente no siente arte dentro de sí”.

Este último comentario es el punto de partida de la discusión sobre Bad Bunny: su manera de cantar. Lo que para muchos es un balbuceo vulgar y sin sentido, para otros es simplemente un nuevo estilo.

Gertrude Stein escribió en una carta refiriéndose a Pablo Picasso que “hacer algo por primera vez es tan complicado que está destinado a ser feo, pero aquellos que hacen lo mismo después no tienen que preocuparse por inventarlo y pueden hacerlo bello y lograr que a todos les guste”.

Bad Bunny, por supuesto, no es el primer reguetonero de la historia –tampoco es Pablo Picasso–, pero su estilo de cantar es único. Así se sienta, parezca o sea feo, es en ese estilo donde uno encuentra las primeras señales de arte. Bad Bunny tiene una voz singular e inconfundible. Puede que esa voz nos guste o no, pero si es inconfundible y singular, es probable que haya alguna forma de arte involucrada en el proceso.

Y el proceso es importante en el caso de Bad Bunny, quien comenzó haciendo trap, pero no se ha quedado solamente en dicha tendencia –que, por cierto, nunca se hizo lo suficientemente grande en América Latina como para gozar de la suficiente popularidad para ser considerada un fenómeno como el que sí produjo ese estilo de música en los Estados Unidos, luego de su aparición en Atlanta a mediados de la década pasada–.

Durante los seis años desde el lanzamiento de Soy peor hasta el día de hoy, Bad Bunny ha jugado con todo tipo de géneros, desde el rock alternativo hasta el merengue, sin pedir perdón ni permiso. Esa versatilidad, conectada a una voraz disciplina de producción discográfica –ha llegado a producir tres discos en un año–, lo ha vuelto omnipresente en América Latina y en Estados Unidos. Es esa versatilidad y un frenético juego de ‘alcánzame si puedes’, unidos a una inteligente estrategia de YouTube y posteriormente de márketing, donde Bad Bunny no solamente es un cantante, sino una estrella de Hollywood, de lucha libre, un influencer y un sneakerhead.

Monetizar

Todas estas cosas le aseguran a Bad Bunny el fandom que hoy monetiza con tanto éxito en todas partes del mundo. Pero es en la palabra ‘monetizar’ donde la idea del Bad Bunny artista se viene rápidamente abajo, si se mira desde la óptica filosófica de la industria de la cultura: toda forma de arte que se reproduce industrialmente deja de serlo inmediatamente y pasa a ubicarse dentro de una categoría en la que Bad Bunny es el indiscutible rey: el entretenimiento.

Dicha versatilidad en la producción viene acompañada también de letras crudas y soeces, que no son más que la representación de un lenguaje que se habla en cualquier barrio, en cualquier esquina de América Latina. Los defensores del buen gusto hacen alusión a la naturaleza sexualmente explícita de sus letras como un factor negativo para la sociedad –como si los Rolling Stones hubieran sido hermanitas de la caridad a la hora de hablar de sexo, por ejemplo–.

Pero hay una diferencia entre aquella sexualidad proferida y proyectada por el rock and roll del siglo XX y la que Bad Bunny supura: la diversidad. A los conciertos de Bad Bunny van personas de todos los sexos, de todos los géneros y todos cantan las mismas groserías y lloran los mismos despechos.

Esa diversidad lo ha llevado a explorar nuevos caminos en la moda y a convertirse en un ícono de ella. Lo ha llevado a protestar por asesinatos impunes en la comunidad trans y a vestirse de mujer en sus videos. Esto último no es nada que no hayan hecho los Stones, U2 o Queen, pero la gran diferencia son nuevamente los públicos: lo que fue visto como un chiste, una transgresión o una afrenta en los setenta, ochenta y noventa no solamente es una muestra de solidaridad contundente hoy en día, es algo más importante: es perfectamente normal.

Y aunque no parezca, hay algo de revolución en que el género más misógino (y probablemente homofóbico y transfóbico) del siglo XXI tenga en Bad Bunny al catalizador perfecto de esa normalización.

Junto a todas estas cosas está su posición política: no solo acompañó a Puerto Rico en las protestas que condujeron a la renuncia de Ricardo Roselló, sino que hace un mes publicó el video de su canción El apagón, acompañado de un reportaje titulado Aquí vive gente, conducido por la periodista Bianca Graulau.

En la pieza audiovisual, de 22 minutos, caen políticos, influencers, boxeadores y negociantes de criptomoneda, y hace denuncias serias sobre el proceso de gentrificación al que la isla de Puerto Rico se ha visto sometida a manos de políticos codiciosos y multinacionales sin escrúpulos.

El Apagón/Aquí vive gente es su video menos visto en YouTube –9 millones de views– y aunque a simple vista se ve como un documento profundamente político, es también su contribución artística más significativa en 2022, por encima de los números que ha acumulado, los premios que ha ganado y los récords que ha batido este año.

Por último, es destacable la presencia de Bad Bunny en el mercado estadounidense cantando y hablando en español. La directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard, Leila Cobo, lo decía esta semana en un espacio de Twitter con el medio Popsugar: “Bad Bunny lleva la mayor cantidad de semanas en el número uno este año en el listado de todos los álbumes que se lanzan en los Estados Unidos y tiene la gira más taquillera de Norteamérica y del mundo. Esto nunca había pasado antes. Es un logro monumental. Esta es música que mucha gente está consumiendo, y que todo esto esté sucediéndole a un artista en español es un cambio cultural y generacional gigante. Esto jamás había sucedido antes y me hace sentir muy orgullosa”.

Llamémoslo artista, entertainer o producto, pero enfrentémoslo: nos gusta Bad Bunny. Nos gusta cantarlo, nos gusta bailarlo, nos gusta odiarlo. Pero nos gusta de cualquier modo.

El artista récord de la industria de la música

Bad Bunny tiene la gira más taquillera del 2022 en el mundo: 123,7 de dólares (hasta septiembre); el álbum con más semanas en el número 1 de los 200 álbumes de Billboard en la historia: Un verano sin ti lo ocupó 27 semanas; el más escuchado en Spotify en 2022 (8 mil millones de reproducciones) y el segundo más escuchado en la historia de la plataforma: 45 mil millones de reproducciones; el primer artista latino en ser nominado al Mejor Álbum del Año en los Grammy anglo. En los Grammy Latinos, en Las Vegas, se llevó cinco gramófonos de diez categorías en las que fue nominado.

ALEJANDRO MARÍN

PARA EL TIEMPO

