Un encuentro sorpresivo y emotivo se registró hace pocos días entre dos queridos actores de la televisión colombiana. Se trata de Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner, quienes se reencontraron en un set de grabación donde se realizó el 'casting' para la tercera parte de la emblemática novela 'Pedro el escamoso'.

Así lo reveló la propia actriz Aura Cristina Geithner, en entrevista con la revista 'Vea'. Recordemos que Varoni y Geithner tuvieron un romance, cuando se conocieron durante la grabación de la también recordada telenovela 'La potra zaina', en la década de los años 90 de siglo pasado.



“No te quiero decir mentiras. Era un personaje seductor; era encontrarme nuevamente con Miguel después de mucho tiempo sin verlo. Estaba en el estudio con su mánager y, la verdad, no lo pensé dos veces. Fui con él, lo abracé y le dije: ‘¡Qué gusto saludarte, me alegra muchísimo!’ Saludé a su mánager, hicimos la escena dos o tres veces, siento que me fue muy bien. Miguel fue muy colaborador, muy compañero, y me dio muchísimo gusto verlo. Me daba un poco de risa porque era un personaje que seducía al escamoso todo el tiempo, y bueno, lo logramos. Cuando se terminó todo, al final lo saludé y le dije muchísimas gracias. ‘Salúdame por favor a Catherine (Siachoque). Te deseo lo mejor, muchas bendiciones y mucha suerte con este proyecto’. Y eso fue todo”, le comentó Geithner a 'Vea'.



La famosa novela del año 2001 ‘Pedro, el escamoso’ es una de las más exitosas de la televisión colombiana. Su retransmisión en el ‘Canal Caracol’ en 2020, en medio de la pandemia del covid-19, disparó nuevamente la popularidad de la historia de Pedro Coral. Tanto así que hasta la famosa plataforma Netflix la montó para su millones de fanáticos, luego de un acuerdo.



Netflix reseñó en su momento la historia de la siguiente manera: “Un hombre sin estudios pero encantador, que seduce y burla a cualquiera con su elocuencia, se enamora a primera vista de una bella ejecutiva y se convierte en su chofer”.