Así será Podcastination: El festival de Pódcast en español

Se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre de forma virtual y los productores de pódcast colombianos que organizan este evento lo consideran: "el festival de pódcast más grande de América Latina”.

Una afirmación bastante osada, pero es que con invitados tan imponentes como 'Radio Ambulante' (EE.UU), 'Las Raras' (Chile), 'Historia Chiquita' (México), 'De eso no se habla' (España), 'Estúpido Nerd' (Colombia) y hasta los mismísimos ilustradores Liniers y Alberto Montt con su programa 'La vida es increíble', este encuentro tiene un valor agregado muy interesante.



Esta es su segunda versión. El auge de los eventos virtuales ha permitido a Podcastinación, en solo un año, pasar de ser la reunión de unos cuantos shows bogotanos a convertirse en un espacio que junta a más de treinta realizadores provenientes de más de una decena de países hispanohablantes, que producen desde crónicas elaboradas hasta discusiones acerca de los temas más ñoños que hay.

“Podcastinación busca ser un punto de encuentro entre creadores de podcast, desde los más grandes hasta nuevas iniciativas sonoras de toda Latinoamérica”, dice Sara Trejos, productora de Podcastinación, Expertos de Sillón y anfitriona de Presunto Podcast.



El festival es completamente gratuito: todo lo que hay que hacer es inscribirse en www.podcastinacion.com para recibir la información sobre cómo asistir a los más de 20 eventos virtuales que se realizarán durante el festival, entre talleres, charlas, presentaciones en vivo e incluso “mashups”, combinaciones entre dos shows que dan un resultado totalmente único.



Eso sí, ya que hacer un festival con más de diez países invitados y plataformas profesionales no es nada barato, existe la opción de comprar una boleta simbólica a través de Vaki y Buy me a coffee para apoyar a los realizadores.

¿Le emociona la idea de ver shows como 'La No Ficción' y 'El Hilo en vivo', quiere conocer creadores y aprender cómo hacer su propio pódcast? Entonces no se puede perder Podcastinación. ¿No tiene ni idea de qué son esos nombres pero le da curiosidad aprender más sobre el mundo del pódcast, cómo se hace y qué tiene para ofrecer?



Entonces no se puede perder Podcastinación. Como dice Sara Trejos, “buscamos ser un referente para todos los que ya conocen podcast; y para los que no, los invitamos a que asistan y escuchen otras voces, otros acentos y se enamoren de este formato como nosotros”. Para más información o inscripciones: haga clic Aqui



