TBT: así se veía la ‘youtuber’ Luisa Fernanda W antes de ser famosa

Luisa Fernanda se ha sometido a cirugías de senos y nariz. En un video que publicó en su canal de YouTube lo confesó así: “A los 18 años me dio el capricho de aumentar el tamaño de mis senos, les rogué mucho a mis papás hasta que me regalaron la cirugía porque me había ido bien en la universidad. La otra cirugía que me hice fue en la nariz. En principio fue una decisión muy dura, pero gracias a mi cirujano me llené de confianza y me operé porque quería sentirme bien conmigo misma”.