Se resolvió el misterio de la desaparición de la actriz Fan Bingbing

Es una estrella del cine en China y estuvo desaparecida desde julio, cuando fue vista en público por última vez mientras visitaba un hospital infantil.

Fan Bingbing -una de las actrices mejor pagadas del mundo- parecía haberse esfumado. Por casi tres meses no hubo indicios de su paradero ni siquiera en el popular microblog Sina Weibo, donde tiene más de 62 millones de seguidores.

Pero este miércoles el misterio se ha resuelto.

Como ya habían anticipado varios reportes, Bingbing estaba siendo investigada por las autoridades chinas por evasión de impuestos y otros delitos.

Ahora su larga ausencia queda explicada tras el anuncio de una multa que se le ha impuesto que ronda los US$129 millones, y que deberá pagar en tiempo si no quiere enfrentar cargos criminales, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Detenida "en secreto"

La aclamada actriz, cantante y modelo de 37 años reapareció en redes sociales este miércoles para ofrecer una larga disculpa y confirmó que en efecto había estadosometida a una investigación del gobierno.

Dicha investigación se centró en las celebridades que usan los contratos llamados "yin-yang": acuerdos paralelos en los que uno establece las ganancias reales de un actor, mientras que en otro detalla una cifra menor.

El que tiene las cifras más bajas es el que se presenta a las autoridades fiscales.

Aunque en junio los representantes de la actriz dijeron que la estrella nunca había firmado este tipo de contratos duales, ahora las autoridades han ordenado a Bingbing y a las compañías que controla que paguen la enorme suma de impuestos, multas y sanciones por las infracciones en que incurrieron.

El paradero actual de Bingbing -conocida internacionalmente por su aparición en las franquicias de películas X-Men y Iron Man- es desconocido aún.

Sin embargo, varios reportes de la prensa china dicen que ha estado detenida en secreto.

Disculpas

"He estado sufriendo un dolor sin precedentes recientemente... Estoy tan avergonzada de lo que he hecho. Aquí, sinceramente, me disculpo con todos", dijo este miércoles la estrella en una extensa disculpa a sus decenas de millones de fanáticos en su cuenta de Weibo.

"Acepto completamente todas las decisiones de penalización tomadas de acuerdo con la ley, después de la investigación realizada por las autoridades fiscales. Seguiré la orden, haré todo lo posible por superar las dificultades, recaudar fondos, pagar los impuestos y las multas".

Bingbing también elogió al Partido Comunista de China en su declaración y dijo: "Sin las buenas políticas del partido y el Estado y sin el amor de la gente, no existiría Fan Bingbing".

El agente de la actriz ha sido detenido por la policía para una investigación más profunda, pues su oficina había negado previamente las acusaciones en contra de Bingbing.

"El estudio y Fan Bingbing cooperarán completamente con la autoridad pertinente. Esperamos que el resultado de la investigación pueda ser publicado pronto", había declarado la oficina de la actriz cuando comenzaron a circular los primeros rumores de las entonces supuestas infracciones.

Robin Brant, corresponsal de la BBC en China, dijo que la actriz es la más reciente figura de alto perfil no relacionada con la política en China que desapareció de la vista pública por acusaciones de corrupción o evasión fiscal.

En 2017 Fan Bingbing encabezó la lista de las celebridades más influyentes de China publicada por la revista Forbes y sus ingresos anuales se estimaron en alrededor de US$43 millones.

"Poca simpatía"

Por Kerry Allen, analista de medios de China de BBC Monitoring

Este miércoles los medios de prensa chinos están dominados por los reportes sobre la reaparición de Fan Bingbing, y cientos de miles de usuarios de la popular plataforma de medios sociales Sina Weibo están discutiendo tanto los informes oficiales de los medios como su carta de disculpa.

La televisora ​​oficialista CCTV enfatiza que ella no ha cometido un delito pero que recibirá un castigo administrativo.

Sin embargo, Bingbing ha perdido el respeto del público chino por las recientes acusaciones, y los usuarios no simpatizan con ella a pesar de sus disculpas, dados los millones de dólares en impuestos que los medios estatales dicen que evadió.

Algunos expresan alivio de que ella haya reaparecido en las redes sociales después de su largo silencio. Pero muchos dicen que no creen que sus disculpas sean suficientes y dicen que debería ir a la cárcel o ser incluida en la lista negra de la industria del entretenimiento.

Algunos sienten que su estatus de celebridad la ha salvado de ser procesada y dicen que los ciudadanos chinos comunes habrían sido considerados criminalmente responsables por cantidades de dinero mucho menores.

En cualquier caso, es extremadamente difícil para las celebridades chinas recuperarse después de un escándalo, especialmente uno de esta magnitud.

