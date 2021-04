Así comenzó la historia de Camilo y Evaluna Montaner

En entrevista con Patty Chapoy, en México, Camilo reveló detalles sobre su relación con su esposa, Evaluna Montaner. Uno de esos fue la forma como la conoció, todo gracias al lanzamiento de un shampoo para niños.

​"Nos conocimos en Bogotá, nos contrataron a los dos para presentar el lanzamiento un shampoo de niños. Un año y pico después, ella me escribe y ahora mira, anillito", contó.



Sin embargo, la historia, con lujo de detalles, del momento en el que Camilo y la hija de Ricardo Montaner se encontraron por primera vez está en un video de Youtube, grabado por la pareja, cuando todavía eran novios.

En el video relatan, por ejemplo, que ninguno de los dos había oído hablar del otro hasta el momento en el que el destino los reunió para el lanzamiento de este shampoo. "Yo estaba viviendo en Colombia, porque mi papá estaba grabando un programa, La Voz Colombia, entonces un día me contrataron para ir a un evento", relataba Evaluna. Le dijeron que iba a presentarlo en compañía de un muchacho llamado Camilo, pero ella no sabía quién era. Tampoco él había oído de Evaluna.



Ambos se saludaron en el evento. Se tomaron una selfie, se siguieron mutuamente en twitter y Camilo le dio a ella un ejemplar de la canción que estaba promocionando, con un autógrafo.

En ese momento no ocurrió nada más que un encuentro amable, puesto que tanto él como ella tenían pareja. Y solo un año después, Evaluna le escribió a Camilo por Twitter al encontrar el CD que él le había regalado. Así empezó una conversación que se hizo cada vez más frecuente, hasta llegar al siguiente encuentro personal que hizo oficial el noviazgo.



La pareja que lleva más de un año de matrimonio ahora es seguida en todos sus pasos por numerosos seguidores en redes sociales, que se incrementan a medida que la carrera internacional de Camilo lo hace cada vez más visible.

En la entrevista con Chapoy, además de recordar el comienzo, Camilo también habló de la pandemia, como una temporada muy "compleja para todos, para nuestras familias, nos pegó duro, perdimos personas muy cercanas. Pero también agradezco que, a los golpes, pudimos organizar las prioridades. Me enseñó que no hay nada más importante que pasar tiempo de calidad con la gente que uno ama".



También dijo que no existen planes de tener hijos pronto.

