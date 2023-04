El año pasado Taylor Swift fue la embajadora del Día Nacional de la Tienda de Discos Independiente en Estados Unidos.

​

Y este año hicimos el prensaje más grande de la historia del RSD (Record Store Day) con ella, nos dio en exclusiva 115.000 unidades de Folklore (The Pond Sessions). Taylor ha apoyado siempre a las tiendas de discos. Apoya mucho la causa porque ella iba a la tienda de discos de su ciudad (Grimey’s, en Nashville). La relación con su tienda de discos siempre fue muy buena. De hecho, durante la pandemia, les pagó la salud a todos los empleados de la tienda, dejaba copias de sus discos compactos y vinilos firmados exclusivamente para la tienda y les comunicaba a sus fans que fueran y los compraran.

¿La relación de ustedes con grandes artistas siempre fue tan cercana?



Todo comenzó con Metallica.

He escuchado mucho sobre esa historia. Cuéntemela.

​

Los miembros de Metallica fueron los primeros en autorizar que se prensaran algunos títulos en vinilo.

¿Toda la discografía?

​

Creo que los primeros tres discos.

(Además: ‘Los tres mosqueteros’, entre 'Indiana Jones' y el wéstern)

¿Por qué decidió pedirles que hicieran prensajes en vinilo?

​

Porque nadie estaba prensando vinilo ya. En 2007 había prensajes de algunas bandas de punk, una que otra edición especial de bandas cuando se iban de gira, y algunos DJ de electrónica seguían haciendo vinilo, pero ya no existían las secciones de discos de vinilo en las tiendas. La transición hacia el Disco Compacto los había matado. Por el lado del CD, competir era imposible porque las grandes superficies habían devaluado el disco compacto a 8 dólares y nosotros —las tiendas independientes— a veces no podíamos dar esos descuentos por cuestiones de volumen. Yo quería celebrar la cultura de los discos y mostrarles a los medios que decían que estábamos muertos, que no tenían la razón. Así que pensamos, “hagamos algo especial, no necesariamente barato, pero algo que sea supercool para los fans, y que las tiendas pequeñas puedan hacer diferente y apropiarse de eso”.

¿Qué disquera les copió primero?

​

Warner Brothers. Quien estaba al frente de esa disquera era un hombre llamado Michael Biery, que era un entusiasta y un coleccionista. Él y Jeff Bowers autorizaron el presupuesto para sacar adelante la idea de prensar los discos de Metallica. Y nos ayudó a contactar a Lars Ulrich (miembro de Metallica).

Es irónico que relanzáramos el vinilo con Metallica porque Wall Street y los medios de comunicación le daban muy duro a Metallica por defenderse contra la piratería de Napster FACEBOOK

TWITTER

Esa era otra cosa que tenían en contra, la disrupción digital. De hecho, por esa época Lars había peleado durísimo contra Napster hasta ganarles la batalla.

​

Es irónico que relanzáramos el vinilo con Metallica porque Wall Street y los medios de comunicación le daban muy duro a Metallica por defenderse contra la piratería de Napster. Eran los villanos de la historia y fueron los primeros en decidirse por el vinilo. Hoy en día el vinilo les representa miles de millones de dólares.

Muy consecuente de todos modos porque Metallica siempre ha sido una banda independiente en muchos sentidos.

​

Y Lars lo suficientemente visionario para saber que podían lograr muchas cosas con esta idea en el futuro. Pero al fin de cuentas el tema es que Lars es un tipo que protege mucho a sus fans y sabe que generar ganancias es importante para poderles dar lo mejor.

Pero volvamos a Warner. Ellos le dicen que sí. ¿Qué pasó ahí?

​

Fui a Universal y a Sony a proponerles que hiciéramos vinilos.

¿Y qué le dijeron?

​

Universal dijo que no. Sony dijo que sí a ciertas cosas.

¿Y los sellos independientes?

​

La mayoría no estaban interesados tampoco. Creo que el único sello que se interesó en fabricar vinilo fue Beggars, que mandó a prensar como 10 lanzamientos exclusivos para esa fecha. Ya no participan en el Día de la Tienda de Discos porque mercadean directamente a su consumidor.

(Lectura sugerida: El parricidio que revivió la denuncia de abuso sexual de exintegrante de Menudo)

¿Cuántos discos vendieron en esa primera edición?

​

Hicimos más o menos unos 25 lanzamientos y 80 mil unidades. Todas se agotaron. Sabíamos que teníamos algo entre manos.

¿Qué hizo Metallica?

​

Metallica se fue a apoyar la tienda donde comenzó todo para ellos: Rasputin Music, en San Francisco. Anunciaron que iban a relanzar Kill’em All y Ride The Lightning y que iban a estar en la tienda firmando autógrafos y tocando. Ese día había más de mil personas en fila esperando.

La mayoría de ellos me siguieron el camino, a pesar de que algunos me insultaron por la forma como las grandes disqueteras los habían tratado durante todo ese tiempo FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo convenció a los dueños de las tiendas de que se unieran a la causa?

​

Algunos se portaron muy bien. Otros estaban muy molestos. Pero la mayoría de ellos me siguieron el camino, a pesar de que algunos me insultaron por la forma como las grandes disqueteras los habían tratado durante todo ese tiempo, entregándoles a las tiendas de las grandes superficies los lanzamientos exclusivos y esas cosas. No los culpo. Igual, tampoco me conocían.

¿Cuántas tiendas se montaron en la celebración en 2007?

​

Unas 80.

¿Qué pasó después?

​

Luego de esa primera edición, hablamos con Paul McCartney, quien había hecho una aparición especial en la tienda Amoeba Music de Hollywood. Nos dijo que le entusiasmaba mucho volver a sacar sus discos en vinilo para las tiendas y así lo hizo.

¿Quiénes se montaron luego en la fiebre de prensar su música en vinilo?

​

Los Foo Fighters fueron los siguientes. Luego de eso, los artistas empezaron a ir a las tiendas. Iggy Pop llegaba a celebrar su cumpleaños a alguna tienda en Miami, o veías a Neil Young comprando discos en una tienda en Virginia.

Y después, ¿qué hicieron?

​

La otra cosa que hicimos cuando vimos que los artistas estaban yendo a comprar discos y también a promoverlos, fue que abrimos una tienda enorme en Coachella, el festival de música en California. La abrimos durante el festival y la llenamos de lanzamientos exclusivos de los artistas que se presentaban ese fin de semana. Los invitábamos a que pasaran por la tienda y firmaran discos, conocieran a los fans. Nadie lo supo, pero en ese momento vendíamos hasta el 35 por ciento de los lanzamientos exclusivos del RSD en Coachella. Ya ahí habíamos evangelizado lo suficiente a la gente para inflar la cantidad de copias que estábamos prensando para los lanzamientos de los siguientes tres años. Y ahí se estalló la fiebre del vinilo.

¿Y ahí sí llegaron las disqueras?

​

Ahí empezaron a llegar, en el tercer año, cuando todo el mundo empezó a participar. El evento ha tomado diferentes formas. Al principio era más un tema de rock clásico y de rock “indie”, pero hoy en día ha explotado a grandes artistas como Taylor Swift y Foo Fighters. De hecho otra cosa que hicimos con Metallica fue darle una vida nueva al jazz, porque el bajista del grupo, Robert Trujillo es un gran entusiasta del jazz, y me ayudó a desarrollar la línea de lanzamientos exclusivos de ese género. Actualmente hacemos entre 20 y 30 lanzamientos exclusivos de jazz cada RSD y todos terminan ocupando los primeros lugares de ventas del género. Muchos sellos discográficos de jazz fueron lanzados por el Día Internacional de la Tienda de Discos.

¿Cómo se expandieron?

​

Nunca se me ocurrió que fuéramos a tener los números y la atención para lograr internacionalizar el día de la tienda de discos. Fuimos a Londres y de allí, empezaron a contactarnos en España, Francia y finalmente Japón. La empresa Toyokasei nos convirtió en un evento enorme en este último país. Le doy un ejemplo: el negocio de los vinilos en Japón creció el 70 por ciento el año pasado.

(Puede interesarle: Así es la rutina de Justin Bieber para mantener su figura atlética)

Nunca se me ocurrió que fuéramos a tener los números y la atención para lograr internacionalizar el día de la tienda de discos FACEBOOK

TWITTER

¿Y están en todas partes?

​

En todas partes menos en la Antártida. Aunque hace unos días nos mandaron una foto donde estaban poniendo discos y decía: “no hay tiendas, pero igual celebramos el Día de la Tienda de Discos (risas)”.

¿Cuáles son las desventajas de que su idea se haya vuelto tan grande, ahora que el vinilo es nuevamente enorme?

​

Que la gente haya cogido el modelo de la tienda de discos y se dedique a venderlos online. Eso no apoya a las tiendas de discos.

¿Cómo sabe uno si lo que uno compra en esos lanzamientos exclusivos va a ser valioso, o va subir de precio?

​

(Risas) No hay forma de saberlo. Algunas cosas se valorizan y otras no. Mire, por ejemplo, hace un año hicimos un prensaje especial de un EP con Melanie Martinez. Nadie la conocía, y nadie la quería comprar ni recibir en las tiendas. Eran 300 unidades. Hoy en día cada copia de ese disco cuesta 300 dólares. Uno no sabe qué tan coleccionable es lo que termina comprando.

¿Cuáles han sido los prensajes más exitosos de la historia del día de los discos?

​

Lo de Taylor Swift este año es probablemente lo más importante. También hicimos un prensaje especial de Rock N Roll de Led Zeppelin hace unos años, que trae un lado B de Friends, ese fue muy exitoso. Y este año creemos que el disco de Pearl Jam va a ser un disco muy importante.

(Siga leyendo: Jennifer López: ¿qué acciones sociales ha hecho durante su carrera?)

Lo que comenzó siendo un esfuerzo por mantener vivas a las tiendas es hoy en día motivo de mucha contienda, ya que las grandes casas discográficas volvieron y se quedaron con el negocio del vinilo para abastecer a las grandes superficies. ¿Qué opina usted de eso? De que la explosión del vinilo haya hecho que las fábricas no den abasto y nuevamente los artistas pequeños sean los que quedan por fuera.

​

Trato de mantener la mente abierta y de creer con el corazón que no lo hacen con mala intención. Pero esa es la naturaleza de las corporaciones. Eso es lo que pasa siempre. Antes de la pandemia, tuvimos muchos problemas de imagen porque nos echaban la culpa de que las grandes casas disqueras estuvieran prensando cientos de miles de copias para WalMart y Target. Y la verdad es que las corporaciones, al prensar para estas empresas, nos dejan con solo el 2 por ciento del vinilo que se prensa en el año. Pero como somos la cara visible del vinilo, muchos músicos y periodistas dicen que es nuestra culpa. En la era de redes sociales, es imposibles explicarles que no es nuestra culpa. Y en la era de las redes, toca aguantarse la paliza.

Arrancaron con 80 tiendas afiliadas. ¿Cuántas hay ahora?

​

Son 1.400 en Estados Unidos y 2.500 en todo el mundo.

Veinticinco títulos el primer año, 16 años después, ¿cuántos títulos prensan?

​

Trescientos. Pero el Reino Unido hace una lista mucho más grande.

En la primera edición vendieron 80.000 discos de vinilo. ¿Cuántas unidades proyectan vender este año?

​

Unos dos millones de discos.

Escuche el pódcast

Escuche a Alejandro Marín en el Bilingual Pódcast en Spotify y en Apple Podcasts y en La X, Más Música, y véalo en Canal Trece todos los lunes a las 10:00 p. m.

ALEJANDRO MARÍN

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @themusicpimp

Más noticias A Fondo

'Que coman pastel' y otras citas famosas que nunca dijeron personajes históricos

Reapareció Jack Nicholson tras 18 meses de no verse en público

Con bastón, Jeremy Renner regresa a una alfombra roja