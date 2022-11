La familia conformada por Fabiola Posada -La Gorda Fabiola, Nelson Polanía -’Polilla’- y su hijo Nelson Polanía Jr. ha sido muy abierta con respecto a su historia personal, que en años recientes ha estado marcada por la revelación de la orientación sexual de Polanía Jr.

Los comediantes han dicho en diferentes medios y redes sociales que aceptaron la orientación sexual de su hijo con todo el amor incondicional que ha marcado a la familia desde siempre. Han contado lo difícil que fue para el hijo -reconocido influencer- abrirse, tanto con sus padres, como con sus amigos y seguidores.



La Gorda Fabiola ha compartido innumerables momentos en los que manifiesta su apoyo a su hijo. Y cuando ha tenido que hacerlo, lo ha defendido de comentarios malintencionados como uno reciente, al que madre e hijo respondieron de forma contundente.

El comentario que generó esta reacción fue escrito por una usuaria de Twitter que afirmó: “Ahora esperar que publiquen que la niña con bigote jajaja Polilla también la va a entregar al altar”.



La respuesta de Fabiola Posada fue:



“Adivino sarcasmo en tu comentario. Sí, tengo un hijo gay y le he pedido que me permita seguir a su lado acompañándola en ese mundo desconocido para nosotros. Si tú supieras el proceso y las lágrimas que derramamos, no te burlarías así. Además de expresarte así, también desconoces el respeto. Y sí... en mis oraciones pido un buen hombre para mi hijo. De no haber sido marica y una pareja fuera tan tóxica como tú, creo que eso si no lo aceptaría. Dios llene tu corazón de amor".

Por su parte, Nelson Polanía Jr. compartió también su respuesta:



“Si la vida me lo permite, mis papás estarán presentes en ese momento tan sublime. Entiendo que tu comprensión no te permita asimilar el mundo tan diverso de hoy y utilices la burla y el irrespeto como mecanismos para sentirte validada. Pero una cosa es cierta y es que tengo una familia que me abraza como soy, que me dio una educación para poder aprender una cosa que probablemente te faltó: a respetar. Espero con mis palabras entiendas eso y lo puedas aplicar en tu día a día. Un abrazo".

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO