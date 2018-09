Identifican al joven que murió atacado por un tiburón en EE. UU.

Un joven brasileño de 26 años fue identificado como laprimera víctima mortal de un ataque de tiburón en Massachusetts, Estados Unidos, desde 1936.

Se trata de Arthur Medici, un estudiante de ingeniería que estaba planeando su boda con su novia, una estudiante de medicina.

Isaac Rocha, el hermano de la novia de Medici, explicó que el brasileño le había estado enseñando a hacer bodyboard cuando se produjo el ataque, el sábado.

"Se puso a gritar y entonces vi una cola de tiburón", le dijo Rocha a CBS News.

"En ese momento nadé hacia él lo más rápido que pude. Lo arrastré de vuelta a la orilla y cogí la tira de la tabla, como que la amarré alrededor de su muslo para intentar detener el sangrado", declaró.

Añadió que, una vez en la orilla, Medici no se movía.

Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero falleció en el hospital por sus lesiones, informó la policía de la localidad de Wellfleet.

Ningún salvavidas estaba de turno, ya que dejaron de dar servicio desde el 3 de septiembre, cuando se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos.

Murió haciendo lo que le gustaba

En la página web de recaudación de fondos GoFundMe se inició una campaña para juntar dinero para repatriar el cuerpo de Medici a su país. El lunes por la mañana, ya se había conseguido más de US$27.000.

"Lo queríamos tanto, lo era todo para nosotros", afirmó Rocha. "Todavía lo es todo para nosotros".

La tía de la víctima le dijo al diario Boston Herald que el joven murió haciendo lo que le gustaba.

"¡Por Dios! Era donde quería estar cada día. Cada día", le dijo Marisa Medici al periódico fuera de su casa, en Revere, Massachusetts.

Afirmó que le había rogado que se mantuviera lejos debido al miedo que ella le tenía a los tiburones.

"Él me decía 'Tía, no me van a morder. Los tiburones no me muerden a mí. ¡Soy Supermán!' Siempre hacía bromas sobre sí mismo. Y, cuando sucedió, no podía creer que era él, que nos había pasado a nosotros. No hay palabras", le aseguró al periódico.

Medici afirma que su sobrino había sido mordido en ambas piernas por detrás. Sus arterias femorales quedaron dañadas, lo que provocó que sangrara rápida y letalmente.

Contó que el joven estaba comprometido con una estudiante de medicina y que había estado trabajando en un restaurante para mantenerse mientras estudiaba ingeniería en Bunker Hill Community College.

Explicó que, si bien no se había fijado una fecha para la boda, él ya había "comprado el anillo" y que la pareja ya estaba planeando una fiesta tradicional en la que los novios reciben regalos antes de casarse.

"Era muy bello por fuera y por dentro, lleno de alegría. La casa siempre estaba llena de sus risas", dijo su tía. "Nunca se quejaba. Era increíble".

Las autoridades cerraron las playas en Cabo Cod desde el incidente y advirtieron que las posibilidades de ataques de tiburón han aumentado este año debido al incremento de la población de focas, su presa preferida.

