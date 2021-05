Arrestan a actor de 'Game of Thrones' por agredir a su novia

Los fanáticos de Juego de Tronos recordarán a Elyes Gabel, de 38 años, por su interpretación de Rakharo, uno de los dothraki más fieles a la reina de dragones, en las primeras temporadas de esta producción. Otros, lo recuerdan como Walter O'Brien, uno de los protagonistas de la serie Scorpion.

Pero un hecho de su vida personal acaba de trascender al público y muy seguramente de forma negativa, en un momento en que la agresión a una mujer resulta inaceptable. Gabel fue arrestado por agredir e intentar estrangular a su novia en medio de una pelea de pareja.

Según los datos, el hecho ocurrió en el hotel neoyorquino Bowery. Gabel se encontraba en estado de ebriedad. Según el portal TMZ, que detalló la agresión pero no las causas de la disputa entre la pareja, el actor no se quedó en maltratos de palabra, también presionó el cuello de la mujer con ambas manos, le escupió la cara y rompió contra el suelo su teléfono celular.



(Además: Game of Thrones, a punto de desembarcar en Broadway).

El actor fue imputado con cinco cargos por delitos menores y violación. Entre estos: ataque con la intención de causar heridas físicas, acoso agravado, acciones imprudentes, obstrucción criminal de la respiración y acoso en segundo grado. Debido a esto, el juez a cargo del caso, ordenó protección para la mujer cuyo nombre se mantuvo en reserva.



El actor negó los cargos. Su abogada, Stacey Richman lo confiró: "Elyes niega con vehemencia estas acusaciones. Si bien las afirmaciones son sensacionalistas, no son precisas".



(Otro caso de famosos en los estrados: Britney Spears declarará contra su padre en un juzgado).

El próximo paso en el proceso tendrá lugar el 7 de julio, cuando el actor tendrá que presentarse ante la corte.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET