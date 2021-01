¿Armie Hammer es caníbal? Que tan cierto es este rumor

El escándalo estalló hace algunas horas, cuando las capturas de los escalofriantes mensajes fueron posteados por una cuenta privada de Instagram -@houseofeffie-, que

recopiló lo que varias mujeres habrían recibido del actor, incluso, desde hace varios años.



En uno de los mensajes, Hammer, nominado al Globo de Oro por su papel en Call me by your Name, le escribe a una joven: “Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Me asusta admitirlo, nunca lo había hecho antes”. Y este es el menos inquietante.

En la última semana se han filtrado varios screenshots de conversaciones sostenidas entre Armie Hammer y sus "kittens"(así las llama Hammer). Muchas "kittens" han expuesto al actor de 34 años y han contado sus experiencias de abuso durante relaciones sexuales con Hammer. pic.twitter.com/B7bLxVFREu — Lilo (@HistorywithLilo) January 12, 2021

En otras interacciones, Hammer les habría insinuado a las jóvenes su gusto por los actos de canibalismo durante el acto sexual, beber sangre o usar cuchillos para violarlas.



El diario británico Daily Mail reveló que ha intentado infructuosamente contactar al artista, que se encuentra de vacaciones con sus hijos en el Caribe, después de varios meses sin verlos tras el divorcio de su esposa con quien mantuvo una relación de diez años.

Por el momento, nadie ha confirmado la autenticidad de los mensajes sobre las retorcidas fantasías sexuales de Hammer, aunque por Twitter han aparecido más mujeres, supuestamente víctimas suyas.



La única prueba sería una foto de la mano de Hammer, sobre unos papeles, tomada en un restaurante, que le envió a una de las jóvenes. En la imagen se ve un tatuaje en uno de los dedos, similar al que tiene el actor.

Horas después, los fanáticos de Hammer revelaron otra captura de pantalla de un mensaje privado en el que supuestamente la mujer anónima dueña de la cuenta de Instagram que hizo las denuncias decía que “todo es mentira…pero es divertido, ¿no?”.



Hammer, de 34 años, se prepara para interpretar al legendario productor de Hollywood Al Ruddy en la miniserie The Offer (sobre el rodaje de El Padrino) y próximamente se le verá en el cine con el estreno del thriller Muerte en el Nilo.

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET

