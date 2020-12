‘Mi principal ejercicio diario es oír mi intuición’

Teorías conspirativas fueron y vinieron, y estas también hacen parte del mundo de la belleza, cómo no. En un bochornoso incidente en la noche de coronación de Miss Universo, el 20 de diciembre de 2015, Ariadna Gutiérrez fue coronada como la más bella (y claro que lo era).

Pero un par de minutos después, el conductor del evento, Steve Harvey, salió de nuevo al escenario a decir que había cometido un error y que la reina era la filipina Pia Wurtzbach, que había sido elegida como virreina.



El tiempo posterior a lo sucedido se llenó de teorías conspirativas: desde que Miss Universo estaba tan a la baja, que habían necesitado abochornar a una reina al máximo (en este caso a la colombiana) para lograr subir el rating, hasta que el novio de la reina filipina había comprado el título.



Ariadna Gutiérrez había tenido altos puntajes durante todo la velada. Impactó en traje de baño y de gala, y siempre fue la más linda. Tuvo la corona de Miss Universo, recibida de otra colombiana, Paulina Vega, durante un minuto y 58 segundos.



Luego, todo fue tan complicado frente a las pantallas de televisión, con una Pia Wurtzbach haciendo su desfile y al fondo Ariadna Gutiérrez rodeada de varias de sus compañeras.



Tras el bochornoso incidente, Gutiérrez se quedó en Nueva York, sede del concurso, como virreina, habló de lo sucedido en los medios una y otra vez, pero luego de unos meses dejó el título de virreina debido a que tenía muchas agresiones de parte de los seguidores de la reina filipina.



Pero lo más importante fue que siguió su camino. “En estos cinco años he tenido muchas oportunidades maravillosas en mi carrera y siempre veo cada puerta que se me abre con la mayor gratitud posible, pero definitivamente los pasos que me han ayudado aún más son aquellos que me han llevado a hacer parte de un proyecto completamente americano y yo como la única latina, siento que eso es lo que me da la confianza y la responsabilidad de desempeñar el mejor papel”, le dijo a EL TIEMPO.



La sucreña, de casi 27 años, ex Señorita Colombia, ha estado en producciones como xXx: The Return of Xander Cage, con Vin Diesel, así como en videos de artistas importantes como Carlos Vives (Al filo de tu amor) y Ella entendió, de Arcángel, Farruko y Yandel, entre otros. Igualmente, es imagen de un buen número de marcas de modelaje.



¿Cuáles son los cambios más importantes que ha experimentado como persona en los últimos cinco años?

Esta pregunta es mi favorita porque durante estos últimos cinco años los cambios que más me han marcado no han sido exactamente en el ámbito profesional sino en el personal. Tener la oportunidad de evolucionar como ser humano a medida que pasa el tiempo y saber que cada vez siento que me conozco más, me demuestran que lo que más deseo en mi vida es tener enseñanzas grandes. Los desafíos a nivel personal son los que más me llenan de conocimiento y por muy difícil que sea cualquier situación que pase, saber que todo sucede por una razón, es lo que me ayuda siempre a ser fuerte.

Los tiempos cambian muy rápido y este 2020 ha sido difícil para la humanidad ¿Cuál ha sido la enseñanza más importante que le ha dejado este año de pandemia?

Este año fue el de los cambios, no solamente en un ámbito de mi vida sino en todos: desde lo profesional hasta mis relaciones personales se vieron desafiadas. Pienso que fue el tiempo que nos obligó a hacer las cosas a las que estábamos acostumbrados, pero de manera diferente, rompiendo el patrón que normalmente nos identificaba: Sacarnos de nuestra zona de confort y ponernos verdaderas pruebas fue la tarea a hacer.

¿Cuáles son sus planes para el 2021 y entre ellos, la meta más importante que quiere lograr?

Realmente he aprendido que no debo tener una agenda ni pensar que se va a cumplir estrictamente. La vida me enseña cada vez que podemos querer muchas cosas pero a veces lo inesperado puede pasar. Obviamente hay compromisos previos y mi enfoque mayormente para este año es que mi empresa, train4live, siga creciendo, y continuar ayudando a las personas a cambiar su vida. Eso es lo que me llena en estos momentos.

¿Cuál ha sido el talento más importante que ha descubierto en usted en este año tan difícil? Algo que a lo mejor no sabía que tenía o uno que tuvo de niña y ahora volvió a salir.

Siempre me he considerado una persona disciplinada, pero este año ha requerido de mí un nivel de compromiso, atención y disciplina que tal vez nunca había experimentado antes. Cuando tienes una empresa propia entiendes que no solamente se trata de ti sino de todas las personas que están a tu alrededor, eso añade una responsabilidad extra: ser la mejor persona que puedo ser cada día es lo que verdaderamente estoy cultivando como mi talento.

¿Qué les dice a las mujeres? ¿Cuál es el consejo más importante que les puede dar desde su vida y lo que ha hecho hasta ahora?

El consejo que siempre voy a darles a todas las mujeres que desean salir adelante y cumplir sus más grandes deseos es que escuchen a su intuición. Muchas veces cometí grandes errores por no hacer eso y hoy es mi ejercicio diario: escuchar a mi intuición y lo que verdaderamente quiere mi corazón sin apegos ni ideales.

