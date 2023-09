Con una mirada plácida, desde la venta de un carro, que parece mirar a la cámara o al horizonte se le ve al actor Bruce Willis, quien padece una compleja enfermedad mental. Así lo reveló el diario español La Vanguardia.

Precisamente, Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, aseguró esta semana que no sabe si el actor de "Die Hard" es consciente de la demencia frontotemporal que padece.



Heming Willis asistió al programa estadounidense "Today" para hablar de dicha enfermedad durante la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, en donde comentó lo difícil que ha sido para el actor y su familia lidiar con el diagnóstico.



"Es duro para la persona diagnosticada. También es duro para la familia. (...) Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es", expresó la modelo de 45 años.



La presentadora del programa estadounidense, Hoda Kotb, le preguntó a la esposa si

Willis era consciente de lo que le pasaba, a lo que la mujer respondió que era "difícil de saber".



No obstante, también destacó que a pesar del diagnóstico del actor, en sus vidas seguían pasando "cosas bonitas" y aseguró que Willis querría que tanto ella como sus hijas pudieran seguir disfrutando de la "alegría de la vida".



El actor Bruce Willis se retiró en 2022 tras el anuncio de que padecía afasia, un trastorno del lenguaje.



La confirmación de la demencia que padece, que afecta al lóbulo frontal del cerebro y provoca alteraciones en la conducta, además de perjudicar al habla, llegó en febrero de este año tras un comunicado emitido por su familia a través de redes sociales y desde entonces sus familiares han cuidado del actor.



Durante casi cuatro décadas Willis protagonizó numerosos éxitos empezando por "Die Hard" (1988) y sus secuelas, y otros títulos como "Armageddon" (1998) o "The Sixth Sense" (El Sexto Sentido) (2001). También ha conseguido un Globo de Oro (ha sido nominado cinco veces) y un Emmy (de tres candidaturas).



EFE